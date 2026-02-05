Орбан: Нећемо толерисати мијешање у изборни процес

Извор:
СРНА
05.02.2026
14:15
Коментари:0
Будимпешта неће толерисати мијешање других земаља у изборни процес у Мађарској, поручио је мађарски премијер Виктор Орбан.
Он је у видео-снимку објављеном на "Иксу" рекао да "једна страна сила" покушава да одлучи какав треба да буде исход избора у Мађарској, те да о томе свједочи и извјештај Представничког дома Конгреса САД.
Економија
Очекује се рекордна производња кафе
"То може да се одбаци као теорија завјере Фидеса или као производ маште, али извјештај Представничког дома Конгреса САД, који биљежи такве извјештаје, вјероватно треба схватити озбиљно", изјавио је Орбан.
Он је скренуо пажњу и на мијешање Кијева у изборни процес у Мађарској, као и на чињеницу да "новац долази и из Украјине".
"Не треба да имамо илузије, то је документовано. Они не шаљу нужно новац, али из Украјине стиже велика подршка нашим противницима, странци Тиса", нагласио је Орбан.
Република Српска
Минић: Биће санирана штета на путу Трново - Фоча
Мађарски премијер навео је да не жели да износи у јавност све компликоване детаље, али је напоменуо да се ради о добро познатим механизмима.
"Зато морамо да будемо спремни на то да питање није да ли је опозиција за нас мали залогај, већ да ли можемо да се носимо са онима који стоје иза опозиције", сматра Орбан.
Према његовим ријечима, то неће бити лако и Будимпешта ће морати да "наоштри алат" за то.
"Тако стоје ствари. Стварни изазов, стварна контратежа у овом тренутку не долази од сопствене снаге мађарске опозиције, већ од страних финансијских ресурса, услуга и политичке подршке", оцијенио је Орбан.
Занимљивости
Који спорт је идеалан за који хороскопски знак
Он је упозорио на наставак страних услуга и финансијске подршке мађарској опозицији из иностранства.
Република Српска
45 мин0
Наука и технологија
45 мин0
Србија
47 мин0
Свијет
48 мин0
Најновије
Најчитаније
14
51
14
47
14
39
14
38
14
35
Тренутно на програму