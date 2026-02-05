Замијените картицу на вријеме и останите повезани гдје год да се налазите

05.02.2026
Бесплатно, једноставно и брзо - m:tel омогућава замјену 3G за нове 4G картице
Како би корисницима обезбиједио поузданију, бржу и сигурнију мобилну комуникацију, m:tel вас позива да бесплатно замијените своје старе 3G SIM картице за савремене 4G USIM картице. Замјена је брза, једноставна и у потпуности бесплатна.
Замјену можете обавити на било којем m:tel продајном мјесту широм БиХ, без компликованих процедура и дугог чекања, уз PIN код и важећи идентификациони документ.
За све оне који из одређених разлога нису у могућности да дођу до продајног мјеста, m:tel је обезбиједио и додатну могућност - попуњавањем посебног онлајн формулара доступног на mtelblog.ba, m:tel тим долази директно на вашу адресу, доноси нову 4G картицу и помаже при самој замјени.
Преласком на 4G остварићете бројне бенефите, међу којима су:
• бржа и поузданија комуникација,
• стабилнија веза и бољи квалитет позива и мобилног интернета,
• безбрижна путовања без неугодних изненађења у земљама које су угасиле 3G сигнал и у којима са старим картицама комуникација више није могућа,
• модернија технологија и већи ниво сигурности комуникације.
Уколико нисте сигурни коју картицу тренутно користите, провјерите то позивом на бесплатни телефон 0800 50 000 или путем m:GO апликације у секцији роминг опције.
Унаприједите своје корисничко искуство једноставно, брзо и потпуно бесплатно! Замијените картицу на вријеме и задржите поуздану везу - данас и сутра, код куће и на путовању.
