Неки кандидати полагали тестове за вожњу и по седам пута

18.03.2026

11:38

Неки кандидати полагали тестове за вожњу и по седам пута
Пут до возачке дозволе за многе становнике Републике Српске током 2025. године био је динамичан, а за појединце и изузетно исцрпљујући, показују подаци Републичког завода за статистику.

У оквиру рубрике "Чудне ствари", која анализира свакодневицу кроз призму бројки, статистичари су открили да је током протекле године забиљежено укупно 26.495 излазака на испит из управљања моторним возилом.

Од тог броја, успјешно је положило 17.999 кандидата, што у укупном проценту износи 67,9 одсто пролазности. Занимљиво је да је велика већина оних који су приступили испиту то учинила први пут, при чему је више од 12.000 кандидата возачку дозволу стекло већ из првог покушаја. Ипак, статистика биљежи и примјере изузетне упорности, па су тако евидентирана 62 изласка на практични дио испита седам или више пута, од чега је на крају 28 кандидата успјело остварити свој циљ.

Када је ријеч о теоријском дијелу, односно познавању прописа о безбједности саобраћаја, подаци показују нешто нижи степен успјешности у односу на саму вожњу. Од укупно 20.660 излазака на овај тест, положило је 13.788 кандидата, уз пролазност од 66,7 одсто. Код ове категорије испита упорност је била још израженија, јер су забиљежена чак 332 случаја гд‌је су кандидати излазили на тестове седам или више пута, а само 90 њих је у коначници успјело да савлада градиво.

Ни испит из прве помоћи, који се често сматра најједноставнијим дијелом процеса, није свима протекао без потешкоћа. Од регистрованих 13.596 излазака, испит је успјешно положило нешто више од 12.000 кандидата. Иако је већина положила из првог пута, забиљежени су и ријетки случајеви гд‌је су кандидати на овај испит излазили чак шест пута како би добили потврду о познавању прве помоћи, преноси Мондо.

