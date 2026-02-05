Logo
Русија има нови услов за мир

Извор:

Б92

05.02.2026

13:23

Коментари:

1
Русија има нови услов за мир

Русија сматра међународно признање Донбаса као руске територије дијелом потенцијалног "великог мировног споразума", објавила је руска државна новинска агенција ТАСС.

Према извору блиском Русији, руска страна сматра да је признање Донбаса као руске територије "од стране свих земаља" веома важно.

Украјинска ракета Фламинго

Свијет

Украјина напала: Фламингом ударила на Орешник

Друга рунда преговора између Украјине, Сједињених Држава и Русије почела је 4. фебруара у Абу Дабију, Уједињени Арапски Емирати, након састанака одржаних 23. и 24. децембра 2025. године.

Украјинску делегацију предводи Рустем Умеров, секретар Савета за националну безбједност и одбрану. У њој су и Кирило Буданов, шеф предсједничке канцеларије; Давид Арахамија, лидер парламентарне фракције Слуга народа; Сергиј Кислица, заменик шефа предсједничке канцеларије; Андриј Хнатов, начелник Генералштаба; Олександар Бевза, савјетник председничке канцеларије и Вадим Скибицки, замјеник шефа војне обавјештајне службе.

Америчку страну чине специјални изасланик Стив Виткоф; Џаред Кушнер (зет предсједника САД Доналда Трампа); секретар војске Ден Дрискол; генерал Алексус Гринкевич и Џош Груенбаум, комесар Федералне службе за набавке при Управи општих служби.

зеленски стигао у САД

Свијет

Зеленски објавио податке Кијева о броју погинулих војника

Руску делегацију предводи Игор Костјуков, шеф војнообавјештајне агенције ГРУ. У њој су и Александар Зорин, први замјеник шефа информативне управе ГРУ и Кирил Дмитријев, изасланик Кремља.

