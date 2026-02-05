Очекује се рекордна производња кафе

Извор:
СРНА
05.02.2026
14:13
Принос кафе у Бразилу могао би да достигне рекордних 66,2 милиона врећа, тежине по 60 килограма, наведено је у извјештају државне агенције за пољопривреду "Конаб".
Према подацима агенције, очекује се да ће принос у овој години бити већи за 17,1 % у односу на минулу годину.
У закључку извјештаја наводи се да је сорта кафе "арабика" у родној години свог двогодишњег циклуса, тако да се очекује раст приноса преко петине, укупно око 44,1 милион врећа, док би друга најпопуларнија сорта "робуста" требало да надмаши прошлогодишњи принос за 6,4 одсто, са укупним очекиваним приносом од 22,1 милион врећа.
