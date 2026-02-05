Logo
Очекује се рекордна производња кафе

СРНА

05.02.2026

14:13

Очекује се рекордна производња кафе
Фото: Unsplash/pariwat pannium

Принос кафе у Бразилу могао би да достигне рекордних 66,2 милиона врећа, тежине по 60 килограма, наведено је у извјештају државне агенције за пољопривреду "Конаб".

Према подацима агенције, очекује се да ће принос у овој години бити већи за 17,1 % у односу на минулу годину.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Биће санирана штета на путу Трново - Фоча

У закључку извјештаја наводи се да је сорта кафе "арабика" у родној години свог двогодишњег циклуса, тако да се очекује раст приноса преко петине, укупно око 44,1 милион врећа, док би друга најпопуларнија сорта "робуста" требало да надмаши прошлогодишњи принос за 6,4 одсто, са укупним очекиваним приносом од 22,1 милион врећа.

Кафа

Brazil

