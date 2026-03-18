Иранци тврде: Абрахам Линколн је погођен

АТВ

18.03.2026

10:31

Носач авиона Абрахам Линколн
Фото: Централна команда

Иранска морнарица извела је ракетну операцију како би приморала амерички носач авиона "Абрахам Линколн" да се повуче из региона, саопштило је Министарство одбране те земље.

"Као одговор на злочине Сједињених Америчких Држава, иранска морнарица је испалила снажне ракете обала-море, потиснувши носач авиона из региона", наведено је у саопштењу, преноси агенција Тасним.

Војска је навела да је операција изведена док су иранске снаге одржавале опроштајну церемонију за 84 погинула припадника војске са разарача Дена и 20 несталих хероја те јединице.

ИРГС такође тврди да је носач авиона претрпио значајна оштећења, али та вијест није потврђена.

Напади САД и Израела на Иран почели су 28. фебруара, када је убијен врховни ирански вођа Али Хамнеи и неколико високих војних команданта и цивила, преноси "Б92".

Напади су укључивали опсежне ваздушне ударе на војне и цивилне циљеве широм Ирана, са значајним жртвама и штетом на инфраструктури.

Иранске оружане снаге су узвратиле ракетним ударима и нападима дроновима на мете у Израелу и америчке базе у региону Блиског истока.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

УСС Абрахам Линколн Иран

Иран најновије вијести

Иран вијести

Америка

Израел Иран

