Иранци тврде: Абрахам Линколн је погођен

Аутор: АТВ
18.03.2026
10:31
Коментари:0
Иранска морнарица извела је ракетну операцију како би приморала амерички носач авиона "Абрахам Линколн" да се повуче из региона, саопштило је Министарство одбране те земље.
"Као одговор на злочине Сједињених Америчких Држава, иранска морнарица је испалила снажне ракете обала-море, потиснувши носач авиона из региона", наведено је у саопштењу, преноси агенција Тасним.
Хроника
Ужас: Пронађено тијело жене, сумња се на једно
Војска је навела да је операција изведена док су иранске снаге одржавале опроштајну церемонију за 84 погинула припадника војске са разарача Дена и 20 несталих хероја те јединице.
Iran's army says Missile Strike Forced Withdrawal of USS Abraham Lincoln from Regional Waters. pic.twitter.com/4cghRzJ0fZ— . (@PheonixonX) March 18, 2026
ИРГС такође тврди да је носач авиона претрпио значајна оштећења, али та вијест није потврђена.
Напади САД и Израела на Иран почели су 28. фебруара, када је убијен врховни ирански вођа Али Хамнеи и неколико високих војних команданта и цивила, преноси "Б92".
Напади су укључивали опсежне ваздушне ударе на војне и цивилне циљеве широм Ирана, са значајним жртвама и штетом на инфраструктури.
Хроника
Акција ”Курјак”: Добојлија ”пао” са 650 грама дроге
Иранске оружане снаге су узвратиле ракетним ударима и нападима дроновима на мете у Израелу и америчке базе у региону Блиског истока.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
55 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму