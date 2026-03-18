Мушкарац упао у простор нилског коња, па изашао у лисицама

Извор:

Агенције

18.03.2026

10:25

Нилски коњи
Фото: Pexels

Тајландска полиција ухапсила је мушкарца који се попео у тераријум патуљастог нилског коња, Му Денга, изјавио је директор зоолошког врта „Као Кеов“, Наронгвит Чодчој.

Инцидент се догодио када је чувар био одсутан, а у близини није било других посјетилаца, пренио је АП. Снимци безбједносних камера приказују мушкарца са црном капом, наочарима за сунце, зеленој мајици без рукава и смеђем шорцу како прилази Му Денгу и њеној мајци Јони држећи таблет, вјероватно за фотографисање или снимање видео записа.

Мушкарац је остао у тераријуму минут или два прије него што га је особље примијетило, а затим је пуштен уз кауцију.

Званичници су нагласили да ниједна животиња није повријеђена и да мушкарац није покушао да их додирне. Ветеринар ће пратити здравствено стање Му Денга и Јоне.

Ужас: Пронађено тијело жене, сумња се наједно

Му Денг је постала популарна након рођења 2024. године, захваљујући чувару који је дијелио фотографије и видео снимке бебе нилског коња на друштвеним мрежама. Од тада привлачи велики број посјетилаца са Тајланда и из иностранства.

Правне посљедице и правила за посјетиоце

Полиција је мушкарца првобитно оптужила за неовлашћени улазак, а зоолошки врт је најавио да ће предузети све расположиве правне кораке како би заштитио животиње и особље.

Зоолошки врт „Као Кеов“, удаљен око 100 километара југоисточно од Бангкока, простире се на 800 хектара и дом је за више од 2.000 животиња. Власти су позвале посјетиоце да стриктно поштују правила и упутства особља ради безбједности људи и животиња.

