Стиже млади Мјесец у Рибама: Ево како ће утицати на сваки знак

18.03.2026
Млади Мјесец у Рибама појавиће се 18. марта, а с њим стижу завршеци, рјешења и закључивање неких поглавља. Будући да се ова мјесечева мијена одвија у воденом знаку Риба - посљедњем знаку зодијака – овај период донијеће промишљање уочи новог почетка.
Познати астролог Кајл Томас објаснио је за People да је енергија овог воденог знака "уско повезана с духовношћу, креативношћу, сродним душама, мистицизмом и исцјељењем".
Због тога ћемо, каже, имати бољи приступ тим енергијама.
Према Томасу, у игри је много астролошких чињеница док се приближавамо сезони Овна. Први је тај што је овај Мјесец у егзактном секстилу с Ураном.
"То гарантује потицајна искуства и узбудљиве догађаје", каже Томас и додаје да бисмо у овом периоду требали активно тражити прилике.
"Будите пустоловни и свијет би вас могао наградити, и лично и професионално", каже он.
У овом су периоду изгледни случајни сусрети, а силе привлачности вући ће нас према новим хоризонтима.
"Имајте на уму да ће се свима расположење брзо мијењати", упозорава он.
Због тога се неки људи могу "понашати чудно или дјеловати необично, јединствено, ексцентрично или одбојно, али ако смо отвореног ума, могли бисмо открити да смо способнији видјети изван властитих оквира".
Томас савјетује да покушамо уравнотежити ова мрачна расположења, која се могу појавити, с осјећајем наде. Будући да је Нептун, владар ове лунације, у секстилу с Ураном и Плутоном, моћи ћемо пронаћи преображење у својим животима, циљевима и односима, посебно ако нас воде саосјећање и истина.
Овнови, вријеме је за његу и бригу о себи. Томас каже да ће вам овај млади Мјесец помоћи да се "опустите, одморите и напуните батерије". Сан ће вам у овом раздобљу бити дубок, а снови пророчански. Имаћете прилику испланирати како желите изградити свој живот у надолазећој години, али и чега се требате ослободити како бисте пронашли срећу.
"Усредоточите се на смањење анксиозности и на своје ментално здравље", савјетује Томас.
Бикови, ви сте тренутно најзанимљивије особе у граду. Томас открива да је ваш друштвени живот сада испуњен енергијом те да бисте могли осјетити надахнуће за посјећивање догађаја или дружење с пријатељима.
"Узмите своју плочу визија и одлучите којим тежњама се желите одмах посветити у надолазећим мјесецима те их почните остваривати", каже он.
Попните се на престоље, Близанци. Томас каже да је сада вријеме у којем ће ваш професионални живот доживјети узлет.
"Очекују вас нови путеви у каријери, а могли бисте добити и прилику да закорачите према већој моћи, успјеху или признању", додаје.
"Ако сте незадовољни својим тренутним напретком, сада се додатно потрудите и покушајте се окренути смјеру који вас више испуњава или потражите бољи посао."
Ракови, мудрост се проналази само ако сте вољни истражити непознато. Сада је вријеме да се препустите "новим пустоловинама које вас надахњују", каже Томас. Ово би могло бити добро вријеме за путовања или међународне пословне односе, док би се други могли окренути новим академским подухватима.
"Ако сте духовни, могли бисте бити позвани на свјеже перспективе или се укључити у неки религијски пут. У сваком случају, размишљајте изван оквира", појашњава Томас.
Лавови, интимност ће за вас бити важна тема након младог Мјесеца.
"Могли бисте се посебно усредоточити на преговарање о новом начину сарадње с неким у послу или љубави", упозорава Томас. Отворено реците ако сматрате да постоји неравнотежа како би се ваше потребе испуниле.
"Иста би лунација такође могла ppkrenuti промјену у вашим финансијама, било у облику бонуса, нагодбе, ауторског хонорара, улагања или пакета бенефиција", каже он.
Заплешите са својом сродном душом, Дјевице. "Млади Мјесец вам се смијеши и даје вам снагу да се уједините с неким ко вам је сродна душа у љубави или послу", каже Томас.
Ако сте слободни, сада бисте могли пронаћи некога с дугорочним потенцијалом, а парови у вези могли би се наћи у разговору о сљедећем великом кораку.
"Заједништво ће у ово вријеме бити благословљено", додаје Томас.
Ваге, вријеме је за акцију, бићете запосленији више него икад. Ваша дневна рутина биће у првом плану и мораћете уравнотежити продуктивност са свим осталим одговорностима у животу.
Послодавац би вам могао додијелити више посла, а обвезе ће се гомилати и геберално у животу.
"Сада добро процијените своју равнотежу између пословног и приватног живота како се не бисте исцрпили и како би вам остало времена за здраве навике попут вјежбања", каже Томас.
Шкорпије, припремите се на узбуђења. Забава, страст и романтика ускоро ће испунити ваш живот.
"Ово је најважнија лунација у години за самце да изађу и покрену ствари, договарајући што више спојева", каже Томас.
"Неко заиста посебан могао би вам запалити срце и страсти."
Ако сте у вези, покушајте сада поновно запалити искру.
"Плодност и креативност такођерсу сада наглашени", напомиње Томас.
Стријелац
Удобно се смјестите код куће, Стријелци.
"Иако сте иначе увијек у потрази за новим хоризонтима, овај млади Мјесец заправо ће истакнути ваш кућни живот и породицу", каже он.
"Имате прилику направити промјену, било да се ради о преуређењу или пресељењу, или се чак зближити са својом родбином."
Надајмо се да се сада осјећате смиреније и радосније.
Јарчеви, вријеме је да вас се чује. Томас открива да је ваш глас сада појачан. Ако се осјећате надахнуто, започните рад на узбудљивим пројектима писања, говорништва, оглашавања или брендирања.
"Будући да је ваша интелектуална страна наглашена, могли бисте научити и много нових концепата који вам помажу да закорачите у узбудљиве нове смјерове", додаје.
У ово бисте вријеме такођер могли путовати и дружити се с браћом и сестрама.
Вријеме је за зараду. Млади Мјесец могао би донијети велику побједу у вашем финансијском животу.
"Могла би вам стићи узбудљива понуда за посао, повишица, уносан клијент или позамашан чек", најављује Томас.
Немојте чекати - "крените у акцију и остварите то".
Уједно, сада је добро вријеме и за процјену вашег прорачуна.
Рибе, ваша је рођенданска сезона и ви сте у центру пажње. Ово је "најважнији" млади Мјесец у години.
"Иступите, преузмите моћ у своје руке и затражите од свемира тачно оно што желите", савјетује Томас.
"Искористите седмицу која слиједи након ове лунације како бисте нацртали нови пут. Будите одлучни у својим ријечима и дјелима и гледајте како вам се врата отварају камо год кренули."
