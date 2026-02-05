Logo
Тужно: Још један југословенски гигант гаси производњу

Извор:

АТВ

05.02.2026

10:49

Тужно: Још један југословенски гигант гаси производњу
Фото: ATV

Након више од сто година рада, фабрика жељезничких возила Гредељ суочава се са потпуним гашењем производње.

Управа словачке компаније Татравагонка, која је актуелни власник, донијела је одлуку о трајном престанку привредних активности до јуна 2026. године, наведено је у обавјештењу истакнутом на огласној табли фабрике.

Милан Милошевић на Острогу

Сцена

Познатом водитељу позлило током посјете манастиру Острог

Ова одлука изазвала је снажне реакције међу радницима и синдикатима. Како преноси "Дневник.хр", према тренутним најавама, сви запослени биће отпуштени до средине наредне године, уз исплату отпремнина.

Још увијек није познато да ли ће мањи број радника привремено остати због одржавања такозваног "хладног погона“.

"У одлуци јасно пише да ће сви радници добити отказ. Да ли ће дио њих остати ради одржавања погона – за сада није познато, али план је да се производња угаси до јуна 2026. године“, изјавио је Томислав Рајковић, предсједник Удружења радничких синдиката Хрватске.

Гашењем производње угрожена је егзистенција око 300 радника, иако је Гредељ у прошлости запошљавао и двоструко више људи. Управа фабрике није жељела да даје изјаве за медије, а одговори о будућности производње и радних места засад изостају.

Наруџбе до 2032. године

Посебно забрињава податак да су неке наруџбе обезбјеђивале посао све до 2032. године, али није познато шта ће се догодити са постојећим уговорима, нити ко ће у будућности одржавати возила за ХЖ Путнички превоз.

Полиција Италија

Свијет

Цијела породица из пронађена мртва у кући, вјерује се да су отровани

Из компаније која управља Гредељем након стечаја стигао је само кратак писани одговор у којем се наводи да тренутно нема уговорених нових послова који би омогућили наставак производње у пуном капацитету, али да могућност нових пројеката у будућности није у потпуности искључена.

Синдикат упозорава да власник има више опција – од продаје вриједног земљишта, до пресељења машина и производње у друге земље у којима компанија послује.

"Борићемо се да Гредељ настави да ради. Ако то не може садашњи власник – онда мора неко други", поручио је Рајковић.

Фабрика Гредељ, основана почетком 20. вијека и позната по производњи и ремонту жељезничких возила још у вријеме Југославије, била је један од симбола индустријског развоја региона.

(АТВ/Дневник.хр)

