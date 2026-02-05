Познато када почиње исплата пензија у Српској

Извор:
Министарство финансија Републике Српске исплатиће сутра укупно 178.300.000 КМ за јануарске пензије које су редовним годишњим усклађивањем увећане за 6,45% у односу на децембарску пензију.
Просјечна пензија за јануар износи 695 КМ и чини 44% просјечне плате исплаћене за децембар.
Усвојеним Буџетом Републике Српске у 2026. години за пензије је намијењено 2.162.600.000 КМ, што је више за 196,6 милиона КМ него у 2025. години.
