Познато када почиње исплата пензија у Српској

Извор:

АТВ

05.02.2026

10:06

Коментари:

0
Фото: АТВ

Министарство финансија Републике Српске исплатиће сутра укупно 178.300.000 КМ за јануарске пензије које су редовним годишњим усклађивањем увећане за 6,45% у односу на децембарску пензију.

Просјечна пензија за јануар износи 695 КМ и чини 44% просјечне плате исплаћене за децембар.

илу-новац-19102025

Економија

Бесповратно 300.000 КМ за предузетнике: Ево ко има право

Усвојеним Буџетом Републике Српске у 2026. години за пензије је намијењено 2.162.600.000 КМ, што је више за 196,6 милиона КМ него у 2025. години.

ključevi

Економија

Кредит на 30 година или плаћање кирије до пензије? На шта се млади све чешће одлучују

Тагови:

Пензија

Република Српска

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

