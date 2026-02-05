Огромне казне: Запаљена цигарета празни новчанике

Извор:
АТВ
05.02.2026
14:03
Коментари:0
Пушење ће на многим мјестима свакодневног живота у Баден-Виртембергу ускоро бити знатно строже регулисано.
Покрајинска влада у сриједу, 4. фебруара, донијела је реформу Закона о заштити непушача, преноси "Феникс-магазин".
Нова правила требала би ступити на снагу за неколико мјесеци. Она не погађају само класичне пушаче, већ и кориснике е-цигарета, вејпеова и наргила, јер се сматра да су материје које настају испаравањем или загријавањем такође штетне за здравље.
Забрана пушења проширује се на бројна додатна мјеста, са фокусом на просторе гдје бораве дјеца и млади. Убудуће ће дим бити забрањен на: дјечијим игралиштима, трамвајским и аутобуским стајалиштима, отвореним базенима, золошким вртовима, забавним парковима, школским двориштима (укидају се зоне за пушење) и државним институцијама, гдје се потпуно укидају собе за пушаче.
У ресторанима пушење остаје забрањено, док на терасама и даље остају могуће изнимке. У малим "квартовским" кафићима (једна просторија без топле хране) и даље ће се смјети пушити. Већи локали и клубови могу нудити одвојене просторије за пушаче, али уз нову обавезу: на самом улазу мора бити јасно истакнуто постоји ли простор за пушаче, а улаз је допуштен искључиво одраслим особама.
Занимљиво је да је влада одлучила да не уводи забрану у шаторима за пиво и вино током фестивала, упркос препорукама грађанског форума. Аргумент власти је да су такви догађаји временски ограничени и да је у првом плану "карактер манифестације".
Онима који се не буду држали нових правила пријете новчане казне и то на начин да ће први прекршај бити кажњен казном до 200 евра, а поновљени прекршај унутар године дана и до 500 евра. Власници локала, ако се не буду придржавали правила о пушачким зонама, могу бити кажњени до 3.330 евра, а у поновљеном случају чак до 6.500 евра.
