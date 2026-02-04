Једно кратко питање може да побољша ваш однос са партнером

Извор:
Супержена
04.02.2026
11:39
Коментари:0
Доценткиња психијатрије на Харварду Ашвини Надкарни тврди да једно кратко питање може отворити врата дубљег разумијевања између партнера и побољшати љубавну везу чак и ако сте заједно већ дуже времена.
Према њеним ријечима, многи парови мисле да се добро познају, али заправо не знају шта партнера заиста чини да се осјећа вољено и посебно. Зато савјетује да једноставно питате вољену особу – због чега се осјећаш вољено?
Ашвини Надкарни објашњава да овај разговор помаже партнерима да открију тзв. љубавни језик – односно, начине на које појединац прима и показује љубав, попут малих услуга, квалитетног времена или пажње.
Умјесто погађања и фрустрација, отворен разговор омогућава да обје стране боље разумију потребе оног другог и осјећају се виђено и цијењено.
Др Надкарни каже да је важно да оба партнера одговоре на питање и да с времена на вријеме поново разговарају о томе, јер се одговори могу мијењати како се живот и околности мијењају.
Она додаје да овај искрен разговор о осјећањима и повезаности може зближити парове на начин на који чак ни пет година везе можда не би успјело, а интимније разумијевање често води јачој и сигурнијој вези.
