Помоћу овог трика можете одмах провјерити да ли вас партнер вара

Супержена

02.02.2026

11:22

Помоћу овог трика можете одмах провјерити да ли вас партнер вара
Фото: Unsplash

Уколико сумњате да вас партнер вара, постоји брз начин да утврдите да ли је то тачно, наводи приватни детектив Пол Еванс.

Пол наводи да му "дигитални траг", који остављају људи који варају своје партнере/ке, помаже да их ухвати на дјелу. Он је за Метро открио да би вам њихови унесени контакт подаци могли открити све потребне доказе за само неколико секунди.

Корморани на Врбасу

Бања Лука

Бањалука у проблему: Прождрљива врста пустоши Врбас

"Многе странице за упознавање ће вас обавијестити ако је е-маил адреса већ регистрована када покушате да креирате нови профил. Ово вам може послужити ако посјетите познате странице за упознавање и покушате да се региструјете с партнеровом е-маил адресом или бројем телефона", казао је.

Када то урадите, тражиће од вас да креирате профил, што доказује да не користе ту страницу или ћете видјети поруку попут: "Ова е-маил адреса се већ користи", која доказује супротно.

Иако овај потез не може 100 посто доказати невјеру, Пол Еванс наводи да не би требало да игноришете ову методу, нарочито ако сте у дугој вези.

Затвор

Хроника

Рогатичанин завршио иза решетака, мучио и убијао псе

"Могуће је да је профил креиран прије почетка везе. Међутим, ако сте заједно годинама и не постоји разумно објашњење, то је значајан знак за узбуну", испричао је.

Даље је навео да је уобичајено да варалице користе странице за упознавање, при чему се дигитални траг често открије прије него што се појаве било какви физички докази.

Чак и ако се профил активно не користи, он каже да одржавање отвореног профила може бити знак да су прешли границу.

илу-москва-31102025

Свијет

Москва потврдила: Преговори о Украјини се настављају 4. и 5. фебруара

"То би могла да буде грешка, али ако то повежете с тајновитим понашањем, емоционалном дистанцом или нечим што вам не дјелује као нормално понашање, онда би требало да почнете да вјерујете својим инстинктима", навео је.

