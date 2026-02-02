Бањалука у проблему: Прождрљива врста пустоши Врбас

Извор:
СРНА
02.02.2026
11:13
Коментари:0
Ријеку Врбас су, судећи према јутрошњим фотографијама забиљеженим на потезу код градског моста, и ове зиме населила јата прождрљивих корморана који пустоше и десеткују рибљи фонд ове зелене љепотице и њених притока.
Предсједник Организације спортских риболоваца Бањалука Драган Петрушић изјавио је Срни да ове птице јако штетно утичу на врбаски рибљи фонд.
Хроника
Детаљи потраге за Бојанићем: Покушао убити сина, па усмртио Новограђанина док га је спречавао?
"Има их јако много, доста су се намножиле и једу све живо. Један корморан може дневно да поједе двије своје тежине када је ријеч о риби. Гдје он слети `не остаје ни камен`", рекао је Петрушић.
Он је навео да је проблем што корморани нису аутохтоне птице на овим просторима, већ су дошли око 2014. године и остали.
"Прије тога их нисмо имали. Такође, масовно се појављују и по земљама ЕУ, али они тај проблем стратешки рјешавају тјерањем или уништавањем ових птица. Код нас готово ништа на том плану није ријешено, па сами предузимамо одређене мјере да бисмо спасили рибљи фонд", рекао је Петрушић.
Корморани су велике црне птице водарице, познате као изузетно вјешти риболовци.
Свијет
Москва потврдила: Преговори о Украјини се настављају 4. и 5. фебруара
Препознатљиве су по дугом врату, кукастом кљуну и раширеним крилима док се суше на сунцу. Често живе у колонијама уз море, језера и ријеке, а због великог апетита за рибом, рибари их сматрају штеточинама.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму