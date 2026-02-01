Грађани револтирани, недовољно паркинг мјеста у Бањалуци

Аутор:Весна Азић
01.02.2026
19:33
Коментари:0
Неријетко револтирани, грађани-возачи не знају да ли им је горе због казни за паркирање или зато што је проналажење мјеста за паркинг некад равно добитку седмице на лоту. У Бања Луци се све чешће и не зна да ли је паркинг дозвољен или забрањен, плаћа ли се или не, па возачима не преостаје ништа друго него да се сналазе.
Мишљења грађана не мијењају чињеницу да проблемa са паркингом у Бањалуци имa. Док се возачи боре за паркинг, из Републичког завода за статистику наглашавају како је евидентно да је све више регистрованих возила. Свако пето путничко возило у Републици Српској регистровано је у Бањалуци.
"Ако погледамо период од 2015. до 2024. године онда видимо да је прије десет година дакле у 2015-ој години у Бањалуци било регистровано нешто више од 52.000 путничких аутомобила тај број до 2023. године порастао на око 73.000 да би у 2024 години у Бањалуци било регистровано нешто мање од 77.000 аутомобила", рекао је Огњен Игњић, стручни савјетник за међународне пројекте и сарадњу.
Из Градске управе истичу да су започели по њима значајне активности.
"Ево стотињак паркинг мјеста ће бити већ у наредних мјесец до два дана,то је заиста сасвим значајно. Анализе показују да на тим просторима гдје радимо на паркинг гаражама конкретно у Симе Матавуља, на паркинг мјестима да ће то задовољити потребе станара што нам и јесте циљ. Исто тако на Старчевици ћемо добити близу 200 паркинг мјеста то су већ заиста значајна побољшања", рекла је Мирна Савић Бањац, градски менаџер.
Експерти истичу да се проблем не може ријешити преко ноћи и да је једно од рјешења боља организација јавног превоза.
"Доношење новог урбанистичког плана не може свакако одмах ријешити све проблеме. Проблеми су генерисани дуги низ година тако да ће требати извјестан период да се они ријеше. Међутим што се прије донесе урбанистички план ми бисмо могли очекивати рјешење проблема", рекао је Синиша Цвијић, доцент на Архитектонском-грађевинском-геодетском факултету у Бањалуци.
У граду са више од 77.000 регистрованих путничких аутомобила бројка од 300 нових паркинг мјеста на прву гаси ватру, али дјелује симболично возачи за то нису кривци.
