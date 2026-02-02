Готово је примирје: Руси немилосрдно распалили по Украјини

Извор:
Агенције
02.02.2026
10:56
Након што је Русија привремено обуставила нападе на украјинску енергетску мрежу до 1. фебруара, што је представљено као гест усмјерен ка подршци мировним преговорима и ублажавању хуманитарне кризе усљед екстремне хладноће, услиједио је талас поновљених удара на кључне објекте и инфраструктуру широм Украјине
Руски предсједник Владимир Путин наводно је пристао да обустави нападе на Украјину до 1. фебруара након захтјева америчког предсједника Доналда Трампа због изузетно ниских температура које су захватиле земљу, али већ након истека тог рока украјинска инфраструктура је поново постала мета ракетних и дрон напада.
У ноћима након истека договореног примирја, руске снаге покренуле су масовне ударе на украјински енергетски сектор и друге логистичке циљеве, укључујући руднике, термоелектране и кључне тачке снабдијевања енергијом.
Ти напади додатно су погоршали већ тешку ситуацију у којој је већина Украјине трпјела падове напона, нестанак електричне енергије и отежани рад система за гријање усљед екстремних зимских услова.
Украјински званичници и компанија ДТЕК, једна од највећих енергетских компанија у земљи, описали су напад као "циљани и цинични“ удар усмјерен против радника у енергетском сектору.
Те акције су услиједиле управо након најаве одржавања нове рунде мировних преговора у Абу Дабију, уз посредовање САД и Украјине, што додатно компликује политичку ситуацију.
Иако је договор о краткотрајној обустави напада на енергетску инфраструктуру дјеловао као знак напретка у дипломатским напорима, украјински и међународни званичници су остали опрезни.
Украјински предсједник Володимир Зеленски упозорио је да не постоји формални споразум о дугорочној обустави напада, већ да је ријеч о иницијативи која се сматра "приликом, а не гарантованим споразумом“.
Европска унија и други савезници такође су осудили наставак руских напада на цивилну и енергетску инфраструктуру, наглашавајући озбиљне хуманитарне посљедице за украјинско становништво суочено са екстремним зимским условима.
Поновљени напади значајно су угрозили украјинску мрежу снабдијевања енергијом и прекинули рад термоелектрана и рудника, што додатно повећава ризик од дуготрајних нестанака струје и проблема са системима за гријање усред најхладнијег времена.
Енергетски стручњаци упозоравају да би наставак таквих напада могао имати дугорочне посљедице по функционисање критичне инфраструктуре земље током зимског периода.
Украјина је истакла да ће се бранити и узвратити уколико руске снаге наставе циљати енергенте и мреже.
