Попео се на авион и почео да вришти, путници у шоку

Извор:

Телеграф

02.02.2026

12:00

Коментари:

0
Инцидент се догодио касно у суботу поподне на аеродрому у Валенсији у Шпанији. Мушкарац је истрчао на писту, попео се степеницама за укрцавање, попео се на врата авиона и стигао до врха трупа Ербаса А320.

Снимци са мјеста догађаја приказују видљиво узнемиреног мушкарца како трчи дуж тијела, вришти и разговара сам са собом.

Цивилна гарда је пожурила на лице мјеста и преговарала са мушкарцем. Послије око 10 минута, полицајци су га коначно убиједили да сиђе низ степенице.

У ранцу који је носио није имао оружје. Пошто је показивао знаке менталне узнемирености, болничари су превезли мушкарца у болницу. Полиција је од тада поднијела кривичну пријаву против њега.

Alkohol pijanac

Сцена

Каубој лијечио тугу у алкохолу, па завршио иза решетака

Инцидент је проузроковао кашњење лета за Амстердам за више од два сата. Извори блиски шпанском оператеру аеродрома Аена рекли су шпанским медијима да инцидент није представљао ризик по безбједност путника.

Након инцидента, горњи део трупа је темељно прегледан како би се искључила свака могућа штета. Према шпанској телевизији Антена 3, путници су потом другим авионом одлетјели за Амстердам.

У међувремену, портал Лас Провинсијас је објавио да је мушкарац примјећен на аеродрому у петак, како тражи од запосленог у Вуелинг-у информације о летовима за Мароко. Вјерује се да има 24 године. Још увијек није познато како се мушкарац нашао на писти и да ли је имао карту.

(Телеграф.рс)

