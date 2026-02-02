02.02.2026
13:09
Коментари:0
Са дужном пажњом, морамо гајити и развијати културу сјећања на најзначајнију личност српске историје – Светог Саву – поручио је премијер Републике Српске Саво Минић, током данашњег, научно стручног скупа "Свети Сава и Законоправило – култура, државотворност, геополитика и цивилизација".
У обраћању учесницима скупа, премијер Минић указао је да се ове године, као и претходне, обиљежава 850 година од рођења Растка Немањића – Светог Саве, те да је организација овог скупа добра прилика да се на научној основи размотри значај "„Законоправила" Светог Саве, првог нашег зборника свјетовног и црквеног законодавства.
Хроника
Одређен притвор осумњиченом за покушај убиства у Источном Сарајеву
Он је нагласио да светосавско насљеђе, које баштинимо, мора представљати подстрек и за све оне које у данашње вријеме раде на формирању друштвене свијести и уређења друштва.
- Морамо бити свјесни ко смо, шта смо, одакле смо и шта нам је циљ, те, са таквим сазнањем, свакодневено радити на развоју друштвене свијести – истакао је Минић.
Са дужном пажњом, морамо гајити и развијати културу сјећања на најзначајнију личност српске историје – Светог Саву – поручио је премијер Републике Српске Саво Минић, током данашњег, научно стручног скупа „Свети Сава и Законоправило – култура, државотворност, геополитика и… pic.twitter.com/GW2nAtNUac— Влада Републике Српске (@Vlada_Srpske) February 2, 2026
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму