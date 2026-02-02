Logo
Large banner

Минић: Са дужном пажњом, морамо гајити и развијати културу сјећања

02.02.2026

13:09

Коментари:

0
Минић: Са дужном пажњом, морамо гајити и развијати културу сјећања
Фото: АТВ

Са дужном пажњом, морамо гајити и развијати културу сјећања на најзначајнију личност српске историје – Светог Саву – поручио је премијер Републике Српске Саво Минић, током данашњег, научно стручног скупа "Свети Сава и Законоправило – култура, државотворност, геополитика и цивилизација".

У обраћању учесницима скупа, премијер Минић указао је да се ове године, као и претходне, обиљежава 850 година од рођења Растка Немањића – Светог Саве, те да је организација овог скупа добра прилика да се на научној основи размотри значај "„Законоправила" Светог Саве, првог нашег зборника свјетовног и црквеног законодавства.

Hapšenje, lisice

Хроника

Одређен притвор осумњиченом за покушај убиства у Источном Сарајеву

Он је нагласио да светосавско насљеђе, које баштинимо, мора представљати подстрек и за све оне које у данашње вријеме раде на формирању друштвене свијести и уређења друштва.

- Морамо бити свјесни ко смо, шта смо, одакле смо и шта нам је циљ, те, са таквим сазнањем, свакодневено радити на развоју друштвене свијести – истакао је Минић.

Подијели:

Таг:

Саво Минић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Весна Меденица није у притвору: Изречена јој само мјера забране

Регион

Весна Меденица није у притвору: Изречена јој само мјера забране

6 ч

0
У Бањалуци одузети BMW и "трептач"

Хроника

У Бањалуци одузети BMW и "трептач"

6 ч

0
Шта се заправо налази у супи из кесице и да ли је здрава

Здравље

Шта се заправо налази у супи из кесице и да ли је здрава

6 ч

0
Планира се укидање партиципације на здравствене услуге

Градови и општине

Планира се укидање партиципације на здравствене услуге

6 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

Додик открио зашто САД нису скинуле санкције СДС-у

7 ч

8
Тришић Бабић је на састанку са Хлобеном

Република Српска

Тришић Бабић је на састанку са Хлобеном

7 ч

0
Будимир: Од данас појачано присуство полиције

Република Српска

Будимир: Од данас појачано присуство полиције

7 ч

0
Радан Остојић

Република Српска

Остојић: Унаприједити рад и радне односе у Српској

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

38

Није због Бенземе – Роналдо бојкотује и напушта клуб?

19

34

Јахорина све привлачнија домаћим и страним туристима

19

33

У Барселони изведена пионирска трансплатација лица

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner