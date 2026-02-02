Logo
Шта се заправо налази у супи из кесице и да ли је здрава

Жена Блиц

02.02.2026

12:49

Шта се заправо налази у супи из кесице и да ли је здрава
Фото: Pixabay

Инстант супа из кесице многима је омиљени "брзи оброк" – довољно је само да додате врелу воду и за неколико минута имате топли тањир, али ријетко се запитамо шта се тачно налази у тој кесици и колико је таква храна здрава.

Већина кесица супе садржи вјештачке појачиваче укуса као што је мононатријум-глутамат (МСГ), разне ароме и конзервансе, као и велике количине соли. Управо ти додаци дају интензиван укус и дуги рок трајања, али нутритивно такав оброк није богат, често уопште нема влакана, витамина ни минерала које бисте добили из свјежег поврћа.

Нутриционистичка анализа показује да је у неким кесицама чак велика количина тјестенине од бијелог брашна, док поврћа и меса практично нема – поврће се најчешће наводи у минималној количини, а месо је присутно углавном као екстракт у траговима.

Због оваквог састава, редовно конзумирање инстант супа може допринијети превеликом уносу натријума, што се повезује са повишеним крвним притиском и другим здравственим проблемима. Трансмасти и индустријски адитиви у оваквој храни могу повећати ризик од хроничних тегоба ако их једете често.

То не значи да су инстант супе потпуно забрањене. Умјерен унос, посебно ако сте у журби или болесни, неће нужно бити штетан. Кључ је у свијести шта уносите и како побољшати оброк. Додавање свјежег поврћа, интегралне тјестенине или пиринча може значајно побољшати нутритивну вриједност.

Ако имате времена, прави домаћи бујон или супа направљена од свјежих састојака увијек је здравија алтернатива јер обезбјеђује праве витамине, минерале и здраве масти које инстант верзија обично нема.

