Ово су највећи нарциси хороскопа

Извор:
Крстарица
02.02.2026
12:43
Коментари:0
Нарциси су токсичнији него што мислите. Највећи нарциси хороскопа су спремни да ураде све како би добили оно што желе и себе истакли у први план.
Неки нарциси су у потпуности свјесни свог нарцизма и не раде ништа по том питању, јер не мисле да су њихове особине лоша ствар.
Ако посматрамо из угла астрологије, постоје хороскопски знакови који показују нарцисоидност због чега их други доживљавају као умишљене особе и егоцентрике.
Ово су највећи нарциси зодијака:
Бикови за себе мисле да су најбољи и да заслужује више од већине људи. Они често не могу да разумију друге, увек гледају своје интересе и тешко обуздају љутњу. Особе рођене у знаку Бика су манипулатори и могу бити плитки и материјалисти. Међутим, оно што иритира многе људе је њихова способност да наговоре људе да раде ствари које иначе никад не би радили.
Лавови су пуни себе и искрено вјерују да се свет врти око њих. Они се представљају као врло самопоуздани, али потајно су несигурни, баш као и нарциси. Лав је практично измислио љубавно бомбардовање, тактику освајања некога пажњом, поклонима, порукама и цвијећем. Лав ће урадити све како би задовољио сопствене жеље и није га брига да ли ће неко бити повређен у том процесу. Ако хоћете да се склоните и дистанцирате од нарцисоидног Лава, он ће од вас направити жртву.
Шкорпија постаје нарцисоидна уколико сте је повредили или издали – тада постају фокусирани на освету. Кад је Шкорпија на ратној стази, није је брига ко ће бити повријеђен. Њена средства за напад хладна, прорачуната и често насилна. Често користи друге људе да би добила оно што жели. Шкорпија има таленат за потпуно блокирање и брисање људи из свог живота, преноси Крстарица.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму