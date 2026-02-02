Logo
Large banner

Ово су највећи нарциси хороскопа

Извор:

Крстарица

02.02.2026

12:43

Коментари:

0
Ово су највећи нарциси хороскопа
Фото: Unsplash

Нарциси су токсичнији него што мислите. Највећи нарциси хороскопа су спремни да ураде све како би добили оно што желе и себе истакли у први план.

Неки нарциси су у потпуности свјесни свог нарцизма и не раде ништа по том питању, јер не мисле да су њихове особине лоша ствар.

Ако посматрамо из угла астрологије, постоје хороскопски знакови који показују нарцисоидност због чега их други доживљавају као умишљене особе и егоцентрике.

Ово су највећи нарциси зодијака:

Бик

Бикови за себе мисле да су најбољи и да заслужује више од већине људи. Они често не могу да разумију друге, увек гледају своје интересе и тешко обуздају љутњу. Особе рођене у знаку Бика су манипулатори и могу бити плитки и материјалисти. Међутим, оно што иритира многе људе је њихова способност да наговоре људе да раде ствари које иначе никад не би радили.

Лав

Лавови су пуни себе и искрено вјерују да се свет врти око њих. Они се представљају као врло самопоуздани, али потајно су несигурни, баш као и нарциси. Лав је практично измислио љубавно бомбардовање, тактику освајања некога пажњом, поклонима, порукама и цвијећем. Лав ће урадити све како би задовољио сопствене жеље и није га брига да ли ће неко бити повређен у том процесу. Ако хоћете да се склоните и дистанцирате од нарцисоидног Лава, он ће од вас направити жртву.

Шкорпија

Шкорпија постаје нарцисоидна уколико сте је повредили или издали – тада постају фокусирани на освету. Кад је Шкорпија на ратној стази, није је брига ко ће бити повријеђен. Њена средства за напад хладна, прорачуната и често насилна. Често користи друге људе да би добила оно што жели. Шкорпија има таленат за потпуно блокирање и брисање људи из свог живота, преноси Крстарица.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

narcis

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трка "Београд Бањалука": Познате екипе учеснице - свјетска елита за јубилеј!

Остали спортови

Трка "Београд Бањалука": Познате екипе учеснице - свјетска елита за јубилеј!

6 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик открио зашто САД нису скинуле санкције СДС-у

6 ч

8
Тришић Бабић је на састанку са Хлобеном

Република Српска

Тришић Бабић је на састанку са Хлобеном

6 ч

0
Ово су нове цијене хљеба

Србија

Ово су нове цијене хљеба

6 ч

0

Више из рубрике

Кућа из БиХ насмијала Балкан

Занимљивости

Мајстори се баш показали: Кућа из БиХ насмијала цијели Балкан

7 ч

0
Krave Stoka Goveda

Занимљивости

Држава која има више крава него људи

9 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

За ова три знака 2026. је година кармичког преокрета

10 ч

0
Шта дан рођења говори о вама: Тумачење датума од 1. до 31.

Занимљивости

Шта дан рођења говори о вама: Тумачење датума од 1. до 31.

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

19

17

Требињска депонија вапи за рјешењем

19

14

Остојић: Наше обавезе које постоје према удружењу пензионера биће реализоване

19

09

Све значајнија позиција српске на међународном нивоу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner