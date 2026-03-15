Испробајте ове трикове професионалних кувара и риба вам се више никада неће лијепити за таву

Аутор:АТВ
15.03.2026
18:51
Многи зазиру од припремања рибе, иако процес заправо није компликован. Све се заснива на једноставним триковима уз чију ћете помоћ доћи до савршеног укуса и хрскавости. Али, управо та хрскава корица многима задаје главобољу, јер се риба често залијепи за тигањ с тенденцијом да се распадне до краја пржења. Шта не радите како треба?
Колико пута сте се суочили са истим проблемом у кухињи? Риба се залијепила за дно тигања, а сваки покушај да је одвојите од њега доводи до распада. Нисте тако замишљали крајњи резултат, нисте планирали да умјесто укусне и хрскаве коре добијете неуредну кашу. Исфрустрирани, обећавате себи да је више нећете припремати, јер једноставно нисте мајстор за то. Но, проблем не лежи ни у риби, ни у квалитету посуђа, већ у неколико стиних корака које већина људи прескаче.
Свијет
Нападнута америчка војна база у Багдаду
Професионални кувари слажу се са констатацијом да је риба једна од најосјетљивијих намирница за спремање и да се, управо из тог разлога, грешке често праве. Једна од најчешћих је недовољно загријана посуда.
Ако тигањ није добро припремљен, то јест загријан, кожица ће се буквално залијепити за дно. Наиме, када се филет стави на хладну или млаку површину, протеини одмах почињу да се лијепе за метал. Резултат – риба ће изгубити облик чим први пут покушате да је окренете, и оде маст у пропаст.
Искусни "рибољупци" придржавају се, дакле, једноставног правила: тигањ треба потпуно загријати прије него што се стави риба. Око два минута на средњој ватри је сасвим довољно. Затим додајте уље и оставите да се загријава још неколико секунди. Важна је и количина уља – ако ставите премало, опет би могло да дође до русваја, преноси Жена Блиц.
Сцена
Дарко и пријатељи се окупили око слике његовог брата: ''Ја те носим у срцу рођени мој..''
Постоје и други фактори који утичу на резултат. На примјер, вишак влаге на површини филета. Уколико је риба мокра, вода ће охладити уље и спријечити стварање хрскавости. Такође, не натрпавајте посуду. Један или два комада у исто вријеме. Боље је пећи у двије туре, него изгубити оно што многи највише воле, а то је она фина златножута корица. Мало стрпљења и правилна техника су кључни фактори!
