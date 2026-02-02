Logo
Large banner

Радник (45) страдао у фабрици током извођења радова

Извор:

Курир

02.02.2026

13:57

Коментари:

0
Радник (45) страдао у фабрици током извођења радова
Фото: Pexels

Тешка трагедија догодила се данас у Челареву, када је М. Р. (45), мјештанин овог мјеста, настрадао током извођења радова у једној фабрици.

Како пише на инстаграм страници портала 192_рс, несрећни мушкарац страдао је усљед струјног удара док је обављао радне задатке. Како се сазнаје, он није био запослен у фабрици, већ је био ангажован од стране компаније на одржавању електроинсталација.

Фотије-27102025

Република Српска

Митрополит Фотије: Отимање и "џамијање цркве"

- До трагедије је дошло током редовних радова, а тачне околности под којима је радник дошао у контакт са електричном енергијом за сада нису познате - каже извор.

На лице мјеста одмах су изашли припадници полиције који су обавили увиђај, док је екипа Хитне помоћи могла само да констатује смрт.

Дмитриј Песков

Свијет

Песков: Повратак дијалогу Русије и Европе је здрава идеја

О овом случају обавијештено је надлежно тужилаштво, које је преузело даљу истрагу.

Подијели:

Тагови:

Погинуо радник

fabrika

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик

Република Српска

Додик за "Јерусалим пост": Република Српска и Израел под сталним притиском Европе

5 ч

1
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Регион

Предсједник је гледао: Мирјана Пајковић испрозивала Милатовића

5 ч

0
Колико треба да траје поподнево спавање

Здравље

Колико треба да траје поподнево спавање

5 ч

0
Ватра пожар варнице

Србија

Пироманија или одмазда? Изгорио још један аутомобил

5 ч

0

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Хроника

Огласио се МУП о пуцњави у БиХ: Једна особа тешко повријеђена

6 ч

0
Одређен притвор осумњиченом за покушај убиства у Источном Сарајеву

Хроника

Одређен притвор осумњиченом за покушај убиства у Источном Сарајеву

6 ч

0
У Бањалуци одузети BMW и "трептач"

Хроника

У Бањалуци одузети BMW и "трептач"

6 ч

0
Затвор

Хроника

Притворен Зворничанин који је пао са скоро пола килограма кокаина, минама и експлозивом

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

34

Јахорина све привлачнија домаћим и страним туристима

19

33

У Барселони изведена пионирска трансплатација лица

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

19

17

Требињска депонија вапи за рјешењем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner