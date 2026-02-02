Радник (45) страдао у фабрици током извођења радова

Извор:
Тешка трагедија догодила се данас у Челареву, када је М. Р. (45), мјештанин овог мјеста, настрадао током извођења радова у једној фабрици.
Како пише на инстаграм страници портала 192_рс, несрећни мушкарац страдао је усљед струјног удара док је обављао радне задатке. Како се сазнаје, он није био запослен у фабрици, већ је био ангажован од стране компаније на одржавању електроинсталација.
- До трагедије је дошло током редовних радова, а тачне околности под којима је радник дошао у контакт са електричном енергијом за сада нису познате - каже извор.
На лице мјеста одмах су изашли припадници полиције који су обавили увиђај, док је екипа Хитне помоћи могла само да констатује смрт.
О овом случају обавијештено је надлежно тужилаштво, које је преузело даљу истрагу.
