Затворен мост и блокиран саобраћај због Мирке Васиљевић

Извор:
Информер
02.02.2026
15:01
Коментари:0
Због снимања филма у којем глуми Мирка Васиљевић синоћ је у Прибоју био затворен мост и блокиран саобраћај.
Екипа новог филма "Операција Прибој" заузела је синоћ централне градске локације, а једну од главних улога у филму тумачи Мирка Васиљевић.
Друштво
Које крсне славе славимо у фебруару и које обичаје ваља испоштовати
Синоћ је око Прибојског моста било посебно живо. Бројне филмске екипе, рефлектори, камере, али и велики број радозналих грађана окупили су се да испрате дио снимања нове домаће филмске приче.
Филм "Операција Прибој" званично је почео да се снима крајем јануара.
У питању је акциона комедија, па публику, осим заплета и неочекиваних обрта, очекује и доста смијеха.
Прибој се тако поново нашао на филмској мапи Србије, послије остварења "Отац" и "Тома", чије су сцене такође снимане у овом граду. Како наводе из Општине Прибој, град је изабран због природних љепота, гостопримства, али и "вицкастог духа" његових становника.
Премијера филма заказана је за јесен, у Дому културе у Прибоју, након чега се су планиране пројекције широм Србије, које се очекују у децембру.
Економија
Најављено 250 КМ неопорезиве помоћи радницима
У филму играју: Александар Стојковић Пикси, Ева Рас, Мирка Васиљевић, Марко Јанкетић, Огњен Амиџић, Иван Гавриловић, Хусеин Алијевић, Јасминка Хоџић, Рок Радиша, Златан Видовић, Стојан Ђорђевић, Немања Јаничић, Анастасија Кнежевић, др Саша Плећевић (Др ФилГуд), Борис Миливојевић, док режију потписује Марко Јовичић.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму