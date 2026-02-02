Најављено 250 КМ неопорезиве помоћи радницима

Извор:
АТВ
02.02.2026
14:48
Коментари:0
Премијер ФБиХ Нермин Никшић најавио је да ће Влада ФБиХ током 2026. године донијети нову уредбу којом ће бити омогућена исплата неопорезиве помоћи радницима.
Ова тачка, према доступним информацијама, требала би се наћи на дневном реду сутрашње сједнице Економско-социјалног савјета, а потом и на сједници Владе ФБиХ.
Хроника
Комшије причају о хорору у Словенији: Давио жену па пуцао на сина
Слична уредба била је на снази и током прошле године, када су послодавци имали могућност да запосленима исплаћују одређени износ помоћи без обрачуна пореза и доприноса.
Никшић је навео да се и ове године планира доношење такве мјере, али уз нешто нижи неопорезиви износ у односу на ранији период.
Према најави, максимални износ колико би неопорезива помоћ радницима износила био би до 250 КМ мјесечно по раднику.
Свијет
Бизнисмен отет испред куће, тијело касније пронађено у потоку
Истакао је да се Влада ФБиХ овом одлуком свјесно одриче дијела буџетских прихода како би се средства директно усмјерила према запосленима и растеретила привреда.
Према његовим ријечима, циљ ове мјере је стварање простора за раст реалних примања, јачање животног стандарда радника те подстицање личне потрошње.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму