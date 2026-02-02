Комшије причају о хорору у Словенији: Давио жену па пуцао на сина

02.02.2026
Борислав Бојанић (44) из Новог Града који се сумњичи да је у Бојанцима код Чрномеља убио Дарка С, брата своје жене, према писању портала Зурнал24.си за који су говориле комшије, највјероватније је побјегао у Хрватску након злочина.
Како пише овај медиј, полиција за њим и даље трага, а ова страшна трагедија дубоко је потресла мјештане села.
Према ријечима мјештана, Бојанић и његова супруга су родитељи тројице синова (23, 21 и 12 година) и деветогодишње кћерке.
Према писању Зурнал24.си у Бојанце су се доселили прије око 11 година.
"Купили су плац и саградили кућу. Ми мјештани смо им много помагали, направили прилаз и дрварницу. Сви смо се лијепо слагали са породицом. Њихова дјеца су се играла са нашим унуцима", рекао је комшија за овај медиј и додао:
"Али онда се Борислав преко ноћи промијенио. Почео је да избјегава све, своју дјецу".
Како даље наводи овај медиј, жена је једном побјегла од куће.
Наводно су између пара повремено избијале варница.
"Прије епидемије Covid-19, толико су се посвађали да су она и њена млађа дјеца побјегли код њене породице у Нови Град. Тек послије четири мјесеца он ју је убиједио да се врати", наводи овај портал.
Трагедија се десила послије ловачке забаве
Такође, како сазнаје Зурнал24.си, Бојанић се недавно придружио ловцима, а очигледно још није положио главни испит.
У суботу ујутру је кренуо у лов са осталим ловцима.
"Услиједила је гозба код једног од сељана, а наравно и попили су пиће. У то вријеме, женин брат Дарко је послије осам година посјетио Бојаниће, са мајком, женом и двоје малољетне дјеце. Супруга је позвала Борислава да дође кући, али је он одбио да јој одговори, вјероватно зато што је сматрао да је испод његове части да га тако зове. Наводно је стигао око пет поподне са још седам ловаца", наводи се даље.
Из прича мјештана, овај портал сумира сљедеће:
"Један од ловаца је наводно рекао Бориславу да избаци жену из куће ако је таква. Борислав је потом наводно почео да дави жену, а његов најстарији син је наводно стао у њену одбрану. Борислав је зато наводно отишао на таван да узме пушку, а син је кренуо за њим. Када је Борислав пуцао, он се повукао и метак је погодио Дарка".
Дарко је према наводима био мртав на лицу мјеста.
Након трагедије, сви присутни су побјегли
"Моја жена и ја смо се управо вратили из Чрномеља. Рјешавао сам укрштеницу за столом када сам примијетио цијелу групу људи близу куће. Борислављева мала ћерка је такође била само у чарапама и мајици без рукава. Дали смо им папуче и одјећу и сви смо били закључани у котловница до два сата ујутру. Специјалци су нам забранили излазак, јер су и даље трагали за Бориславом са псима и дроновима. Нису га пронашли, а нису могли ни телефоном да га лоцирају јер га је оставио код куће. Изгледа да га је снимила надзорна камера на граничном прелазу у Жуничима", причају саговорници овог медија.
Током претреса куће, полиција је наводно пронашла прави арсенал оружја, укључујући домаће пиштоље и пушке, и много метака.
Према информацијама овог медија, Борислав и супруга познају се још од малих ногу.
"Били су пријатељи и Слађана је упознала Борислава преко Дарка. Заједно су од њене 18. године", преноси овај медиј.
