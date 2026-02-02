Ови суплементи могу да изазову нуспојаве ако се узимају са кафом

Извор:
Магазин новости
02.02.2026
15:28
Коментари:0
Испијање кафе има много предности – од побољшања функције мозга и смањења упале, до побољшања здравља срца и метаболизма. Међутим, кафа такође може да утиче на то како ваше тијело апсорбује одређене суплементе.
Кафа може да учини да они буду мање ефикасни и изазову иритантне нуспојаве. Ево пет додатака исхрани о којима бисте требали добро да размислите прије него што их конзумирате са кафом:
Љекар и директор компаније Троне Сајенс, Каран Рајан, рекао је за Њу Јорк Пост да кафа највише утиче на апсорпцију гвожђа.
Кафа је пуна полифенола – моћних антиоксиданаса који штите од оксидативног стреса и боре се против упала.
Хлорогене киселине су главна група полифенола у кафи и доприносе њеном укусу и здравственим бенефитима.
Рајан је примјетио да полифеноли, попут хлорогене киселине, могу да се вежу за нехемијско гвожђе у дигестивном тракту, што отежава његову апсорпцију.
“Ово је посебно важно за особе које имају мањак гвожђа, менструацију, труднице или се хране биљном исхраном. Практичан савет: Ако узимате гвожђе, учините то најмање један до два сата прије испијања кафе. Витамин Ц може да помогне да се неутрализује инхибиција узрокована кафом”, казао је.
“Кафа може умјерено да смањи апсорпцију цинка, опет због минерала који вежу полифеноле. Ефекат зависи од дозе и времена конзумирања и обично је мали за људе који се хране храном богатом цинком”, рекао је Рајан.
Храна богата цинком укључује: остриге, црвено месо, живину, шкољке, индијске орахе, бадеме, сјеменке бундеве и конопље, сочиво, леблебије, пасуљ, интегралне житарице, млијечне производе, јаја и обогаћене житарице.
“Кафа има мали инхибиторни учинак на апсорпцију калцијума, углавном зато што кофеин повећава губитак калцијума урином, а не блокира апсорпцију у потпуности”, објаснио је Рајан.
Здравље
Које је најгоре доба дана за испијање кафе?
Истраживања процјењују да испијањем једне шољице кафе губите око 5 мг калцијума. За већину људи са адекватним уносом калцијума, ово је занемарљиво.
“Ако се неко у великој мери ослања на суплементе за здравље костију, не треба да узима калцијум уз кафу”, рекао је.
Кафа не блокира апсорпцију магнезијума, али кофеин повећава излучивање урина, што може довести до губитка магнезијума. Конзумирање кафе и узимање магнезијума није строго забрањено, али је најбоље да суплемент узмете касније током дана.
Мијешање магнезијум-цитрата или сулфата са кафом може изазвати пролив или грчеве у стомаку, јер ови облици магнезијума заједно са кафом имају лаксативни ефекат.
“Већина витамина Б групе није значајно 'блокирана' кафом. Међутим, кофеин може да повећа излучивање неких витамина Б групе (посебно Б1) путем урина”, казао је Рајан.
Витамини Б групе су растворљиви у води, а вишак се излучује путем урина. Витамин Б1 претвара угљене хидрате у енергију и подржава здраву функцију нервног система, мишића и срца.
Рајан је рекао да диуретски ефекат кофеина није много важан осим ако особа не уноси малу количину витамина Б1 или конзумира велике количине кофеина.
“Витамини Б групе се и даље могу узимати са кафом без већих проблема”, напоменуо је Рајан.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму