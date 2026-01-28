Logo
Кувар открио разлику између балканске и турске кафе: Праве се различито

Б92

28.01.2026

17:02

Кувар открио разлику између балканске и турске кафе: Праве се различито
Фото: Unsplash/pariwat pannium

Кафа, заводница међу напицима, има причу која траје вијековима. Према легенди, све је почело с једним несташним пастирским дјечаком који је примијетио како његове козе постају разигране након што грицкају биљку звану ‘кахоуа’. Тај митски тренутак дао је почетак чаролији која је средином 17. вијека освојила Европу.

У епском Савременом кувару, кулинарском ремек-дјелу од преко 1000 страница са више од 3200 рецепата, кафа заузима средишње мјесто. Стари рецепти и данас подсјећају: савршенство кафе почиње пажљивим мљевењем зрна непосредно прије кувања и прецизним кључањем воде.

Како записује кувар из 1967. године, преноси Б92: „Да би кувана кава била укусна, потребно је прво да зрна кафе буду лијепо испржена, али не препржена. Друго, да се кафа добро самеље непосредно прије кувања. И треће, да вода добро проври, а затим кад се кава скува, да направи још један кључ. Кафа се служи чим се скува, никад подгријана. Талог од кафе не смије се поновно употријебити.”

Ритуал и арома

Припрема кафе на Балкану права је умјетност, с циљем да задржи богат и пун окус. Према рецепту из Савременог кувара: У џезву се ставља вода и шећер, па се пусти да проври. За једну шољицу кафе користи се шољица и по воде, коцка шећера и кашићица мљевене каве. Када вода провреи мало се сипа у шољицу или други лончић, кафа се закувава, а потом се џезва враћа на ватру да направи ‘кључ’ – да се кафа само подигне.

Одливена вода враћа се у џезву, кава се оставља минуту-двије да ‘стане’, а потом се сипа у шољице и одмах послужује.

Турска кафа – суптилна елеганција

Иако на први поглед слична, турска кафа носи властиту елеганцију: Кафа се ставља у суву, загријану џезву. Прелије се кипућом водом, али напитак не смије кувати. Омјер воде, кафе и шећера исти је као код балканске кафе, али се шећер послужује одвојено.

Готова кафа послужује се у малим џезвама, по једна за сваког госта, стварајући интимни тренутак уживања.

У свијету кафе, свака кап носи причу – а разлика између балканске и турске верзије показује да је уживање у овом напитку права церемонија, гдје традиција и страст за аромом играју главну улогу.

Кафа

napitak

