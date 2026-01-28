Влада сутра о износу најниже пензије и основици за обрачун борачког додатка

Извор:
АТВ
28.01.2026
16:55
Коментари:0
Влада Републике Српске требало би сутра да разматра Приједлог одлуке о одређивању износа најниже пензије, као и Приједлог одлуке о висини основице за обрачун мјесечног борачког додатка за 2026. годину.
На предложеном дневном реду сједнице је и Приједлог одлуке о висини основице за обрачун годишњег борачког додатка за 2025. годину, као и Приједлог одлуке о висини основице за обрачун примања за 2026. годину предвиђених Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
Занимљивости
Појавила се нова карта Европе: БиХ у жутом, преко написан број 78
Планирано је и да буде размотрен Приједлог одлуке о утврђивању основице и коефицијента висине исплате мјесечних примања за 2026. годину предвиђених Законом о заштити цивилних жртава рата, као и Приједлог одлуке о одобрењу пласмана средстава за унапређење материјалног положаја бораца са навршених 65 година живота кроз мјесечно новчано примање.
На дневном реду је и Приједлог стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске од 2026. до 2035. године, као и Информација о уписаним студентима у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2025/26. години на високошколским установама у Републици Српској.
Влада би требало да разматра и Информацију о реализацији активности предвиђених Програмом мјера за јачање безбједности и спречавања насиља у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској у периоду од јула до децембра 2025. године.
Фудбал
"Мали Меси" донио новац Звезди, поред Максимовића на Маракану стигло пола милиона из Француске
Пред министрима ће бити и Информација о активностима на успостављању система пружања здравствене услуге хемодијализе и перитонеумске дијализе за пацијенте са дијагнозом реналне инсуфицијенције у оквиру Завода за дијализу и трансплантацију Републике Српске.
Економија
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
БиХ
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч6
Република Српска
4 ч1
Најновије
Најчитаније
18
37
18
27
18
15
18
10
18
07
Тренутно на програму