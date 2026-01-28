Тришић Бабић: Српска има искрене пријатеље у Израелу

28.01.2026
13:45
Коментари:1
За све који се баве политиком и дипломатијом, велика је привилегија бити ових дана у Израелу, што смо у земљи преко које се свијет убрзано мијења. Ситуација је доста слична као у региону, посебно код нас у БиХ, рекла је в.д. предсједника Републике Српске, Ана Тришић Бабић, након састанка делегације Српске са премијером Израела, Бењамином Нетанјахуом.
- Састанак са премијером Нетанјахуом је био изванредан и ја сам свједок да Република Српска посљедњих 15 година искрено, на дневној бази, успоставља пријатељства са народима и државама. И ево ми смо свједоци да смо дошли до круне нашег мукотрпног рада и да је Српска препозната на мапи, сви сада знају гдје је Српска - рекла је Тришић Бабић.
Додик се састао са Нетанјахуом: Један од најбољих састанака у посљедњим деценијама
Како је навела, Република Српска има искрене пријатеље који почињу сарадњу са Српском.
Истакла је да су договорили да ће потписати меморандуме о специфичним облицима сарадње Републике Српске и Израела.
- Израел ће чак испитати могућност, дали су налог амбасадору, отварања канцеларије у Бањалуци. Појачавамо своје Представништво које одавно имамо у Јерусалиму, дакле појачавамо активности нашег Представништва. Премијер Нетанјаху је, што сам стварно изненађена, и поред свега што се дешава овдје, нашао времена да се састане са нама, то је био прави билатерални састанак, са свим обиљежјима билатералног састанка, и са великим познавањем ситуације у Републици Српској и БиХ и региону и питањима на која смо ми имали одговоре - истакла је Тришић Бабић.
Тришић Бабић је истакла да настављају са борбом за Републику Српску, за позиционирање Српске, преко "наших израелских пријатеља".
- Појачавамо и контакте и сарадњу са администрацијом САД и Бијелом кућом и мислим да ће наши грађани у наредних мјесец дана имати одличне вијести шта им можемо донијети и шта смо све направили у јануару мјесецу - поручила је Тришић Бабић.
