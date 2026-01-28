Logo
Large banner

Додик се састао са Нетанјахуом: Један од најбољих састанака у посљедњим деценијама

Извор:

АТВ

28.01.2026

13:33

Коментари:

12
Милорад Додик, Бењамин Нетанјаху и Ана Тришић Бабић
Фото: Уступљена фотографија

Састанак са премијером Израела Бењамином Нетанјахуом био је један од најбољих састанака на којима сам учествовао у посљедњим деценијама, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик током посјете Израелу.

"Ово је био састанак пуног разумијевања. Ово је био састанак схватања наше позиције, позиције Израела и јеврејског народа као и њиховог схватања наше позиције која је веома комплексна", нагласио је Додик.

Додик је поручио да у посљедње вријеме кроз рушење Дејтонског мировног споразума, позиција Српске је веома угрожена.

"Ово је била прилика да разговарамо о могућим облицима наше сарадње. Ми смо потенцирали да нам помогну да се вратимо на слово Дејтона, да нам врате војску, финансије, судове,обавјештајне службе и све оно што смо по Дејтонском споразуму имали. Не можемо више да трпимо ове ствари које се дешавају у суду. Ја сам својим случајем покушао да скренем пажњу, али наши људи морају да схвате да они немају намјеру да стану. Имамо човјека којег су осудили на три године због три прста. Онда то значи да ми ту немамо шта да тражимо", рекао је Додик.

Порука Израелског премијера је била веома јасна:

"Нетанјаху је нама рекао да смо ми велики и трајни пријатељи. Налазимо се у ситуацији да они који су наши непријатељи, да су то непријатељи и Израела", истакао је Додик.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Бењамин Нетанјаху

Коментари (12)
Large banner

Прочитајте више

Додик и Тришић Бабић посјетили гроб Арија Ливнеа

Друштво

Додик и Тришић Бабић посјетили гроб Арија Ливнеа

2 ч

0
Делегација Републике Српске са Елкином

Република Српска

Делегација Републике Српске са Елкином

4 ч

0
Када вас Сарајево хвали, Српска треба да се забрине: Опозиција као пожељан партнер политичког Сарајева

БиХ

Када вас Сарајево хвали, Српска треба да се забрине: Опозиција као пожељан партнер политичког Сарајева

3 ч

4
Теофил Трећи са делегацијом Српске

Република Српска

Додик: Сусрет са патријархом Јерусалимским увијек посебан догађај

1 д

0

Више из рубрике

Остојић: Пресудама Малићу и Павловићу отворена Пандорина кутија на штету Срба

Република Српска

Остојић: Пресудама Малићу и Павловићу отворена Пандорина кутија на штету Срба

2 ч

0
Синиша Каран

Република Српска

Каран: Случај Миодраг Малић животно опасан преседан по БиХ

2 ч

2
Делегација Републике Српске са Елкином

Република Српска

Делегација Републике Српске са Елкином

4 ч

0
Рекордан број ноћења туриста и у 2025. години

Република Српска

Рекордан број ноћења туриста и у 2025. години

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

48

Пленковић открио да ли ће Хрватска приступити Одбору за мир

15

47

Највећа плата у Српској 180.000 КМ: Ево гдје је исплаћена

15

45

Стиже опасно невријеме: Пријете обилне падавине и олује са грмљавином

15

39

Урушила се огромна скела у Загребу, снимак постао виралан

15

34

Цвијановић: Нека живи пријатељство Републике Српске и Израела, као и српског и јеврејског народа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner