Додик се састао са Нетанјахуом: Један од најбољих састанака у посљедњим деценијама

Извор:
АТВ
28.01.2026
13:33
Састанак са премијером Израела Бењамином Нетанјахуом био је један од најбољих састанака на којима сам учествовао у посљедњим деценијама, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик током посјете Израелу.
"Ово је био састанак пуног разумијевања. Ово је био састанак схватања наше позиције, позиције Израела и јеврејског народа као и њиховог схватања наше позиције која је веома комплексна", нагласио је Додик.
Додик је поручио да у посљедње вријеме кроз рушење Дејтонског мировног споразума, позиција Српске је веома угрожена.
"Ово је била прилика да разговарамо о могућим облицима наше сарадње. Ми смо потенцирали да нам помогну да се вратимо на слово Дејтона, да нам врате војску, финансије, судове,обавјештајне службе и све оно што смо по Дејтонском споразуму имали. Не можемо више да трпимо ове ствари које се дешавају у суду. Ја сам својим случајем покушао да скренем пажњу, али наши људи морају да схвате да они немају намјеру да стану. Имамо човјека којег су осудили на три године због три прста. Онда то значи да ми ту немамо шта да тражимо", рекао је Додик.
Порука Израелског премијера је била веома јасна:
"Нетанјаху је нама рекао да смо ми велики и трајни пријатељи. Налазимо се у ситуацији да они који су наши непријатељи, да су то непријатељи и Израела", истакао је Додик.
Састанак с премијером Израела Бењамином Нетањахуом @netanyahu био је један од најбољих састанака на којима сам учествовао у посљедњим деценијама.— Милорад Додик (@MiloradDodik) January 28, 2026
Ово је био састанак пуног разумијевања и схватања наше позиције, позиције Израела и јеврејског народа, као и њиховог схватања наше… pic.twitter.com/5BhdofDAEU
