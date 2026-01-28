Додик и Тришић Бабић посјетили гроб Арија Ливнеа

Извор:
Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик посјетили су данас гроб Арија Ливнеа у Јерусалиму.
Арије Ливне био је савјетник предсједника Владе Републике Српске, специјални представник и шеф Привредног представништва Републике Српске у Израелу, сенатор Републике Српске, те специјални представник Свјетског јеврејског конгреса за бившу Југославију.
Преминуо је 10. септембра 2020. године у Јерусалиму, у 99 години.
Подсјећамо, Додик и Тришић Бабић састали су се данас у Израелу са послаником Кнесета из странке Нова нада Зеевом Елкином.
