Додик и Тришић Бабић посјетили гроб Арија Ливнеа

Извор:

АТВ

28.01.2026

12:55

Додик и Тришић Бабић посјетили гроб Арија Ливнеа
Фото: АТВ

Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик посјетили су данас гроб Арија Ливнеа у Јерусалиму.

Арије Ливне био је савјетник предсједника Владе Републике Српске, специјални представник и шеф Привредног представништва Републике Српске у Израелу, сенатор Републике Српске, те специјални представник Свјетског јеврејског конгреса за бившу Југославију.

Преминуо је 10. септембра 2020. године у Јерусалиму, у 99 години.

Подсјећамо, Додик и Тришић Бабић састали су се данас у Израелу са послаником Кнесета из странке Нова нада Зеевом Елкином.

Arie Livne

Милорад Додик

