Скочиле цијене: Дизел у Бањалуци 3,10 КМ

Еуро дизел на једној бањалучкој пумпи данас, 10. марта, достигао је цијену од чак 3,10 КМ.
И док цијене горива у БиХ расту, јутрос је на свјетском тржишту дошло до значајног пада и износиле су 90,45 долара по барелу, пишу Независне.
Земље из региона већ су увеле одређене мјере, међутим у Босни и Херцеговини се тек прича о њима.
Нед Пуховац, министар трговине и туризма Републике Српске, коментарисао је актуелну ситуацију. Опширније на линку испод:
