Logo
Large banner

Скочиле цијене: Дизел у Бањалуци 3,10 КМ

10.03.2026

14:53

Коментари:

0
Скочиле цијене: Дизел у Бањалуци 3,10 КМ

Еуро дизел на једној бањалучкој пумпи данас, 10. марта, достигао је цијену од чак 3,10 КМ.

И док цијене горива у БиХ расту, јутрос је на свјетском тржишту дошло до значајног пада и износиле су 90,45 долара по барелу, пишу Независне.

Земље из региона већ су увеле одређене мјере, међутим у Босни и Херцеговини се тек прича о њима.

Нед Пуховац, министар трговине и туризма Републике Српске, коментарисао је актуелну ситуацију. Опширније на линку испод:

Нед Пуховац

Република Српска

Има ли довољно горива у Српској? Ево шта каже министар

Подијели:

Таг :

Цијене горива

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Поново напад на америчку амбасаду: Мета конзулат у Торонту

Свијет

Поново напад на америчку амбасаду: Мета конзулат у Торонту

3 ч

0
Трамп: Моџтаба Хамнеи неће моћи мирно да живи

Свијет

Трамп: Моџтаба Хамнеи неће моћи мирно да живи

3 ч

0
Пјевач Тони Цетински

Сцена

Хрвати скупљају паре за Тонија Цетинског: Његова супруга шири апел, након срамног отказивања концерта

3 ч

3
Ужас у Лакташима: У ауту нађена тијела оца и сина!

Хроника

Ужас у Лакташима: У ауту нађена тијела оца и сина!

3 ч

0

Више из рубрике

Маричић: Хуманитарној организацији „Срби за Србе“ уручити Златни грб Бањалуке

Бања Лука

Маричић: Хуманитарној организацији „Срби за Србе“ уручити Златни грб Бањалуке

3 ч

3
Више бањалучких улица сутра без струје

Бања Лука

Више бањалучких улица сутра без струје

20 ч

0
Пас

Бања Лука

Казне до 10.000 КМ, а пси и даље на улици: Ко је одговоран?

21 ч

0
Осми март: Док једни славе, други протестују

Бања Лука

Осми март: Док једни славе, други протестују

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

44

Клокић у Риму: Повезивање привредника Српске и италијанских инвеститора

17

42

Да ли постоји љубав на први поглед?

17

37

Стравична исповијест дједа отетог тинејџера: Пријетили да ће му тијело појести црви

17

29

Срби на КиМ забринути: Нови закон угрожава и право на лијечење

17

28

Ове ципеле ће бити неизоставни комад обуће током прољећа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner