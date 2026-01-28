Какво нас вријеме очекује данас

Извор:
СРНА
28.01.2026
08:06
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити вјетровито, натпросјечно топло и облачно вријеме, са слабом кишом, на југу уз обилније падавине.
Сунчаних интервала биће на истоку и сјеверу.
У Херцеговини већи дио дана облачно с јачом кишом и пљусковима праћеним грмљавином. У вишим предјелима на истоку киша ће прелазити у сусњежицу и снијег.
Почеће да дува јак до олујни југо, осим на сјеверу, гдје ће вјетар бити слаб.
Максимална температура ваздуха од седам на сјеверу и југу до 14 степени Целзијусових на истоку, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
У Републици Српској и ФБиХ јутрос је умјерено до претежно облачно са кишом у југозападним подручјима, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 7.00 часова: Бјелашница минус пет степени, Соколац минус четири, Вишеград и Рудо минус два, Хан Пијесак и Гацко минус један, Србац и Фоча нула, Билећа, Нови Град, Приједор, Чемерно и Зеница један, Бијељина и Тузла два, Иван седло три, Бањалука и Мркоњић Град четири, Добој, Сребреница и Мостар пет, Требиње, Бугојно и Ливно шест, Мраковица, Јајце и Сарајево седам, Шипово и Сански Мост девет, Рибник и Бихаћ 10 степени Целзијусових.
Висина снијега на Чемерну је 10, на Хан Пијеску девет, у Гацку шест, на Сокоцу два и у Калиновику један центиметар.
Најновије
Најчитаније
08
59
08
53
08
53
08
48
08
44
Тренутно на програму