Какво нас вријеме очекује данас

Извор:

СРНА

28.01.2026

08:06

Коментари:

0
Какво нас вријеме очекује данас
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити вјетровито, натпросјечно топло и облачно вријеме, са слабом кишом, на југу уз обилније падавине.

Сунчаних интервала биће на истоку и сјеверу.

У Херцеговини већи дио дана облачно с јачом кишом и пљусковима праћеним грмљавином. У вишим предјелима на истоку киша ће прелазити у сусњежицу и снијег.

Почеће да дува јак до олујни југо, осим на сјеверу, гдје ће вјетар бити слаб.

Максимална температура ваздуха од седам на сјеверу и југу до 14 степени Целзијусових на истоку, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У Републици Српској и ФБиХ јутрос је умјерено до претежно облачно са кишом у југозападним подручјима, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 7.00 часова: Бјелашница минус пет степени, Соколац минус четири, Вишеград и Рудо минус два, Хан Пијесак и Гацко минус један, Србац и Фоча нула, Билећа, Нови Град, Приједор, Чемерно и Зеница један, Бијељина и Тузла два, Иван седло три, Бањалука и Мркоњић Град четири, Добој, Сребреница и Мостар пет, Требиње, Бугојно и Ливно шест, Мраковица, Јајце и Сарајево седам, Шипово и Сански Мост девет, Рибник и Бихаћ 10 степени Целзијусових.

Висина снијега на Чемерну је 10, на Хан Пијеску девет, у Гацку шест, на Сокоцу два и у Калиновику један центиметар.

