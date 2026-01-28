Logo
Ђоковић: Данас сам требао бити поражен, хвала Богу

АТВ

28.01.2026

07:58

Novak Djokovic plasirao se u polufinale Australijan open nakon što je Lorenco Muzeti predao meč dok je imao rezultat 2:0
Фото: Tanjug/AP/Asanka Brendon Ratnayake

Српски тенисер Новак Ђоковић прошао је у полуфинале Аустралијан опена након што је Италијан Лоренцо Музети предао меч у тренуцима док је водио са 2:0 у сетовима.

Ђоковић је након меча рекао да је данас требало да буде поражен и да ће се дупло молити.

"Захвалност богу што ми даје прилику. Наредни меч очекујем да пружим максимум", рекао је Ђоковић.

Музети је водио са 2:0 у сетовима, а у трећем сету Ђоковић је имао брејк. Италијан није играо толико добро колико је Ђоковић гријешио.

Новак Ђоковић

Тенис

Поклонио поен који нико није видио: Новак Ђоковић пришао судији и показао какав је господин

"Примијетио сам да има проблем. Када сам направио брејк у гему гдје сам водио 40:0, видио сам да се не креће добро. Невјероватно. Рекао сам, на терену он је данас био бољи играч. Требао је да добије овај меч. Мислим да би га добио да је био здрав. Срећан сам, надам се да могу да играм боље на наредном мечу", рекао је Ђоковић.

На срећу за српске навијаче, Музети је прво затражио медицински тајм-аут, а затим је предао меч који је имао у својим рукама.

Ђоковић полуфинале

Новак Ђоковић је у полуфиналу играти против побједника из дуела Јаник Синер - Бен Шелтон.

