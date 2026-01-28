Ђоковић: Данас сам требао бити поражен, хвала Богу

Извор:
АТВ
28.01.2026
07:58
Српски тенисер Новак Ђоковић прошао је у полуфинале Аустралијан опена након што је Италијан Лоренцо Музети предао меч у тренуцима док је водио са 2:0 у сетовима.
Ђоковић је након меча рекао да је данас требало да буде поражен и да ће се дупло молити.
"Захвалност богу што ми даје прилику. Наредни меч очекујем да пружим максимум", рекао је Ђоковић.
Музети је водио са 2:0 у сетовима, а у трећем сету Ђоковић је имао брејк. Италијан није играо толико добро колико је Ђоковић гријешио.
