Поклонио поен који нико није видио: Новак Ђоковић пришао судији и показао какав је господин

Новак Ђоковић, српски тенисер и један од највећих у историји тениса, никада није добио награду за фер-плеј, што представља велику срамоту „бијелог спорта“. Ђоковић је још једном показао спортски дух и џентлменско понашање када је у мечу против Лоренца Музетија сам признао поен, иако то нико други на стадиону није видио.
Било је то у одлучујућем гему другог сета, када је Ђоковић повео 40:15 и имао је прилику да одсервира за 5:4, међутим у том је тренутку пришао судији Џејмсу Кјотавонгу и рекао да је поен за Музетија јер је дирао лоптицу.
Цијели стадион гледао је збуњено, чак су нам то открила и лица Кјотавонга и Музетија, па је тако дошло до изједначења 30:30, чак затим и до гема за Италијана који је тако повео 2:0 у сетовима.
Да је само ћутао, Ђоковић би освојио гем и имао прилику чак да изједначи у сетовима, али желио је да буде фер према противнику што многи не би.
Штавише, чак и на успореном снимку нема необоривих доказа да је Ђоковић дирао лоптицу својим рекетом прије него што је изашла у аут, међутим сваки тенисер зна и осјети да ли је дотакао лоптицу.
Novak Djokovic conceding a crucial point pic.twitter.com/FhCDeURWZJ— asud (@asud683385) January 28, 2026
