Logo
Large banner

Ово се никад није догодило на Гренд слему – историја на Аустралијан опену

Извор:

Б92

26.01.2026

12:31

Коментари:

0
Ово се никад није догодило на Гренд слему – историја на Аустралијан опену
Фото: Tanjug/AP/Aaron Favila

На овогодишњем Аустралијан опену је исписана историја Гренд слема.

Први пут у Опен ери, у четвртфиналу ће играти првих шест носилаца, у обје конкуренције.

Код мушкараца, до најбољих осам стигли су Карлос Алкарас, Јаник Синер, Александер Зверев, Новак Ђоковић, Лоренцо Музети и Алекс де Минор.

Код дама, то су Арина Сабаленка, Ига Швјонтек, Коко Гоф, Аманда Анисимова, Елена Рибакина и Џесика Пегула.

Мушкарци:

Зверев – Тијен

Алкарас – Де Минор

Музети – Ђоковић

Синер – Руд/Шелтон

Жене:

Рибакина – Швјонтек

Сабаленка – Јовић

Гоф – Свитолина

Пегула – Анисимова

(б92)

Подијели:

Тагови:

Grend slem

Аустралијан опен

Новак Ђоковић

Јаник Синер

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Расте водостај Босне у Добоју

Друштво

Расте водостај Босне у Добоју

34 мин

0
Месар открио зашто су чварци папрено скупи

Занимљивости

Месар открио зашто су чварци папрено скупи

38 мин

0
Превозници из БиХ и региона блокирали теретне граничне прелазе са ЕУ

Друштво

Превозници из БиХ и региона блокирали теретне граничне прелазе са ЕУ

40 мин

1
Познато за колико је продат НИС! Ово је цијена за 56 одсто компаније

Србија

Познато за колико је продат НИС! Ово је цијена за 56 одсто компаније

52 мин

0

Више из рубрике

Други тенисер свијета, Италијан Јаник Синер пласирао се данас у четвртфинале Отвореног првенства Аустралије, пошто је побиједио сународника Лучана Дардерија са 6:1, 6:3, 7:6.

Тенис

Синер у четвртфиналу Аустралијан опена

1 ч

0
Ништа од одбране титуле: Аустралијан опен ће добити новог шампиона

Тенис

Ништа од одбране титуле: Аустралијан опен ће добити новог шампиона

4 ч

0
кад игра ђоковић у Аустралији на Аустралијан опену против Маестрелија

Тенис

Американци у чуду због Новака Ђоковића, једна ствар их посебно плаши

4 ч

0
Ђоковић сазнао наредног ривала: Борба за полуфинале

Тенис

Ђоковић сазнао наредног ривала: Борба за полуфинале

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

50

Минић о сачекуши у Тузли: Брине полицијска реакција

12

48

Ужас у комшилуку: Мушарац злостављао и силовао чланове породице

12

39

Градоначелника гађали противтенковском ракетом: Невјероватан снимак атентата!

12

33

Минић мљекарима: Мајстори, нећете са тракторима пред Владу

12

31

Ово се никад није догодило на Гренд слему – историја на Аустралијан опену

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner