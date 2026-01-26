Ово се никад није догодило на Гренд слему – историја на Аустралијан опену

Извор:
На овогодишњем Аустралијан опену је исписана историја Гренд слема.
Први пут у Опен ери, у четвртфиналу ће играти првих шест носилаца, у обје конкуренције.
Код мушкараца, до најбољих осам стигли су Карлос Алкарас, Јаник Синер, Александер Зверев, Новак Ђоковић, Лоренцо Музети и Алекс де Минор.
Код дама, то су Арина Сабаленка, Ига Швјонтек, Коко Гоф, Аманда Анисимова, Елена Рибакина и Џесика Пегула.
Мушкарци:
Зверев – Тијен
Алкарас – Де Минор
Музети – Ђоковић
Синер – Руд/Шелтон
Жене:
Рибакина – Швјонтек
Сабаленка – Јовић
Гоф – Свитолина
Пегула – Анисимова
