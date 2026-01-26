Logo
Ништа од одбране титуле: Аустралијан опен ће добити новог шампиона

Извор:

Агенције

26.01.2026

08:53

Коментари:

0
Ништа од одбране титуле: Аустралијан опен ће добити новог шампиона

Изненађење на Аустралијан опену. Наиме, у осмини финала, првом мечу дневног програма на Род Лејвер арени, Џерсика Пегула савладала је Медисон Киз са 6:3, 6:4, шампиона из прошле године.

Пегула је доминирала од почетка до краја, уз мало попуштање средином другог сета. Киз је завршила са 28 неизнуђених грешака.

Пегула је кренула одлучно и повела 3:0, Киз је вратила брејк за 4:3, али је Пегула моментално узвратила и потом освојила први сет.

У другом сету је Пегула имала дупли брејк вишка, Киз се вратила до 3:4 и имала брејк лопту, али је Пегула остала смирена и ускоро славила своју четврту побjеду над топ 10 ривалком ван слема.

За Пегулу је то девето четвртфинале гренд слема у каријери, до њега је дошла без изгубљеног сета, а за пласман у полуфинале бориће се са бољом из дуела Аманда Анисимова – Сињу Ванг.

С друге стране, Киз ће испасти из топ 10 послijе овог турнира.

Аустралијан опен 2026

Медисон Киз

