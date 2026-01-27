Зашто је Савиндан посебан дан за Новака Ђоковића

Извор:
АТВ
27.01.2026
20:58
Коментари:0
Савиндан, 27. јануар, у срцу најбољег тенисера свих времена Новака Ђоковића има посебно мјесто.
На овај дан прије 16 година Новак Ђоковић је савладао Жо-Вилфреда Цонгу у финалу Аустралијан опена.
Сцена
ТикТок звијезда у 96. години има милионске прегледе
Српски играч је послије преокрета славио са 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (2) и освојио је свој први Грен слем у каријери.
Француз је до финала стигао уз импресиван низ побједа. У првом колу савладао је Ендија Мареја, који је био девети фаворит. У четвртој рунди је елиминисао осмог фаворита Ришара Гаскеа, а онда у четвртфиналу Михаила Јужног. У борби за финале је био убједљив против (тада) другог рекета свијета Рафаела Надала.
"Новак Ђоковић је већ био међу 10 најбољих, играо је Грен слем финале, можда и неколико полуфинала, освајао је мастерс турнире. Он све то зна, већ је навикао на велике мечеве. Ја нисам. Мислио сам се, то је његова предност, а ја, ја имам своје лудило и свој тенис", присјетио се Цонга.
Добро је почео и финални сусрет, али је на крају морао да честита Ђоковићу.
"Добио сам први сет, направио брејк у другом. Осјећао сам се добро, уживао сам у том мечу. Али послије, мислим да су ме мало понијеле емоције", додао је, пише "Спортал".
Свијет
Опет умијешана ИЦЕ: Нова пуцњава у Америци
Био је то и први њихов међусобни сусрет. У наредна четири меча бољи је био Цонга, који је враћао дуг због изгубљеног финала на Грен слему.
"Кад бих могао нешто да промијеним, да ли бих? Моји родитељи, који су се много жртвовали за мене, дошли су из Француске за финале. Било им је право задовољство, чак иако су морали да лете 24 сата током два дана… Било је то помало лудо путовање", испричао је Француз.
"Сада када погледам, ако бих морао то да урадим поново, промијенио бих ствари јер је, емотивно, за мене то можда било превише. Потичем из скромне породице, родитељи су ме увијек водили на тенис", објашњавао је бивши француски тенисер.
"Њихово присуство је било је тешко поднијети емотивно. Одузело ми је нешто снаге, енергије. Данас бих им рекао – Тата, мама, останите код куће, побједићу у овом мечу и донијети пехар. Никада нећемо знати да ли је то заиста утицало на финале, али вјероватно бих урадио другачије, да".
Том побједом, Новак Ђоковић је постао први Србин у историји који је освојио Грен слем титулу у сингл конкуренцији.
Његов пут до титуле био је испуњен изазовима и повратима: након што је изгубио први сет, Ђоковић је подигао ниво игре и преокренуо резултат, демонстрирајући челичну вољу и менталну стабилност која ће касније постати његов заштитни знак.
Свијет
Француска влада преживјела гласања о неповјерењу
Тај Аустралијан опен био је и први у низу који је Ђоковић освојио у Мелбурну – на том истом мјесту ће током каријере поставити рекорд са највише освојених титула, потврдивши статус најуспјешнијег играча у историји овог турнира.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму