Француска влада преживјела гласања о неповјерењу

СРНА

27.01.2026

Француска влада преживјела гласања о неповјерењу
Влада Француске преживјела је два гласања о неповјерењу у парламенту поводом одлуке да усвоји дио буџета за 2026. годину који се односи на расходе, а да скупштини не препусти коначну ријеч.

Укупно 267 посланика подржало је приједлог о неповјерењу који је поднијела крајње љевичарска странка Непокорена Француска заједно са Зеленима и комунистима, а за обарање Владе било је потребно 289 гласова.

Само 140 посланика подржало је други приједлог о неповјерењу, који је поднијела крајња десница.

Прошле седмице, Влада Француске такође је преживјела два гласања о неповјерењу у вези са дијелом закона који се односи на расходе.

Комплетан приједлог закона о буџету за 2026. годину сада иде у горњи дом, Сенат, а затим ће морати поново да се врати у доњи дом парламента.

Очекује се да ће се премијер Себастијан Лекорну поново позвати на члан 49.3 Устава да би осигурао усвајање комплетног буџета за 2026. годину, што ће вјероватно покренути даља гласања о неповјерењу.

Влада мора да заобиђе парламент након што вишемјесечни преговори нису резултовали договором у доњем дому, гдје ниједна странка нема већину.

Француска

Vlada

