Одређен једномјесечни притвор хулиганима из Хрватске

Извор:

Кликс

27.01.2026

20:25

Коментари:

0
Хрватски хулигани изведени пред судију у Тузли
Фото: Vijesti.ba

Општински суд у Живиницама одредио је једномјесечни притвор за 14 ухапшених након масовне туче која се догодила у суботу увече у насељу Дубраве, у непосредној близини Међународног аеродрома Тузла.

Притвор је одређен за 11 држављана Републике Хрватске те тројицу држављана Босне и Херцеговине који су ухапшени, а након рочишта које је данас одржано у Тузли.

Друштво

Лото резултати 8. коло (27. јануар 2026): Извучени бројеви и Џокер комбинација

Ријеч је о Јосипу Кустури (39), Ивану Беоковићу (33), Томиславу Кустури (40), Алену Барунчићу (22), Марку Јовановићу (25), Петру Вукасовићу (45), Пери Вујчићу (31), Марину Кристиану Микелиу (24), Року Калашићу (22), Дуји Пенићу (30), Ивану Врсаловићу (25) те Марку Приморцу (27), Јосипу Сиврићу (20) и Андреју Јокићу (28).

Они су осумњичени да су 24. јануара 2026. године око 22 сата у мјесту Дубраве Горње у близини Међународног аеродрома Тузла дјеловали као организовна група, коју су поред њих чинила и друга лица.

"Они су с више возила дошли на ову локацију, сачекали групу навијача ФК Црвена Звезда, за које су знали да су били на утакмици у Шведској и да ће летом из Малмеа доћи на аеродром, и када је група навијача споменутог клуба изашла из круга аеродрома, извршили су напад на њих употребљавајући физичку силу, дрвене палице, металне шипке, бакље и друге предмете, при чему су четири особе тешко тјелесно повријеђене, укључујући и једног полицијског службеника ПУ Живинице који је изашао на службену интервенцију, те је више особа лакше повријеђено", казали су из Тужилаштва ТК.

Незгода код Какња-27012026

Хроника

Пијани возач слетио са пута, па покушао побјећи полицији

Против осумњичених је донесена наредба о провођењу истраге, и испитани су у просторијама Тужилаштва ТК.

Притвор је предложен, а онда и одређен због постојања околности које указују на опасност од бијега, као и опасности да би боравком на слободи могли поновити, односно наставити са вршењем овог или сличних кривичних дјела на територију Босне и Херцеговине.

Једномјесечни притвор

Tuzla

huligani

