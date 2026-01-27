Logo
Крвљу исказали оданост Двоглавом орлу: Огласио се ПАОК након трагичне несреће

АТВ

27.01.2026

Крвљу исказали оданост Двоглавом орлу: Огласио се ПАОК након трагичне несреће
Фудбалска Европа у уторак је завијена у црно након вијести о страшној саобраћајној несрећи у Румунији, у којој је седам навијача ПАОК-а изгубило живот у близини Темишвара.

Навијачи солунског клуба били су на путу ка Лyону, гдје је ПАОК требао играти утакмицу посљедњег кола Европске лиге, заказану за четвртак у 21 сат.

Како преносе медији, ријеч је о рути коју грчки навијачи често користе приликом гостовања у западној Европи, јер пролазак кроз Бугарску и Румунију омогућава избјегавање држава које нису чланице Европске уније, попут Сјеверне Македоније и Србије, чиме се скраћује вријеме путовања и избјегавају дужа задржавања на границама.

У несрећи су четири особе преживјеле, а према доступним информацијама, једна се налази у критичном стању.

ПАОК се опростио од страдалих навијача

Поводом трагедије, емотивним ријечима огласио се предсједник ПАОК-а Алкивиадис Исаијадис, истакавши да је оданост клубу још једном плаћена најтежом могућом цијеном.

"Још једном је љубав према ПАОК-у исписана крвљу. Седморица наших пријатеља изгубила су животе на путу да гледају четири света слова – ПАОК. Платили су највећу могућу цијену своје вјерности. Клуб ће, на сваки начин и колико год буде потребно, стајати уз породице и најближе страдалих“, поручио је Исаијадис.

Седам навијача погинуло у судару комбија и камиона

Након тога огласио се и сам клуб из Солуна, који је на званичним каналима објавио саопштење пуно туге и бола.

"ПАОК је завијен у црно након трагичне вијести о несрећи која је однијела животе седморице припадника наше велике породице, током њиховог путовања у Француску како би били уз свој клуб. Седморица људи, вођених искључиво љубављу и оданошћу према ‘Двоглавом орлу’, више нису међу нама. Њихов губитак оставља неизбрисиву празнину и бол који се ријечима не може описати“, наводи се у саопштењу.

Из ПАОК-а су поручили да ће сјећање на страдале навијаче заувијек живјети, те да никада неће бити заборављени.

ПАОК несрећа

Саобраћајна несрећа

