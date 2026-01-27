Logo
Италијaн суди Звезди против Селте

Извор:

Спутник Србија

27.01.2026

12:43

Коментари:

0
Фото: АТВ

Европска кућа фудбала (УЕФА) изабрала је арбитре за мечеве посљедњег кола лигашког деијла Лиге Европе, па ће тако Италијан Андреа Коломбо делити правду Црвеној звезди против Селте у Београду.

Италијан је рођен 1990. године и један је од најперспективнијих арбитара са Чизме.

Коломбо ће тако имати прилику да осјети узаврелу атмосферу на Маракани у четврак 29. јануара и биће то један од његових највећих испита на европској сцени.

Када је Серија А у питању, Андреа Коломбо може да се похвали чињеницом да је судио дерби између Интера и Милана.

Натај начин постао је други најмлађи судија који је делио праву у „Дела Мадонина“, послије Папаресте.

