Италијaн суди Звезди против Селте

Европска кућа фудбала (УЕФА) изабрала је арбитре за мечеве посљедњег кола лигашког деијла Лиге Европе, па ће тако Италијан Андреа Коломбо делити правду Црвеној звезди против Селте у Београду.
Италијан је рођен 1990. године и један је од најперспективнијих арбитара са Чизме.
Коломбо ће тако имати прилику да осјети узаврелу атмосферу на Маракани у четврак 29. јануара и биће то један од његових највећих испита на европској сцени.
Када је Серија А у питању, Андреа Коломбо може да се похвали чињеницом да је судио дерби између Интера и Милана.
Натај начин постао је други најмлађи судија који је делио праву у „Дела Мадонина“, послије Папаресте.
