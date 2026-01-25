Logo
Борац уписао и другу побједу у Анталији

Никола Лучић

25.01.2026

14:47

Фото: АТВ

Фудбалери Борца остварили су и другу побједу на припремама у Анталији, пошто су након мађарског Сегеда савладали и македонски Пелистер са 2:0.

Стријелци за "црвено-плаве", који су током цијелог меча имали више од игре били су Дамир Хреља и Mатеј Декет.

Бањалучки тим наставља са припремама за други дио сезоне, а наредни ривал је ЦСКА из Софије 28. јануара, док ће три дана касније Борац одмјерити снаге против киргистанског Ургена и руског Оренбурга.

ФК Борац

