Борац уписао и другу побједу у Анталији

Аутор:Никола Лучић
25.01.2026
14:47
Коментари:0
Фудбалери Борца остварили су и другу побједу на припремама у Анталији, пошто су након мађарског Сегеда савладали и македонски Пелистер са 2:0.
Стријелци за "црвено-плаве", који су током цијелог меча имали више од игре били су Дамир Хреља и Mатеј Декет.
Бањалучки тим наставља са припремама за други дио сезоне, а наредни ривал је ЦСКА из Софије 28. јануара, док ће три дана касније Борац одмјерити снаге против киргистанског Ургена и руског Оренбурга.
