ФК Борац у Анталији: Повреда Виктора Рогана, отказан дуел са Оренбургом

АТВ

24.01.2026

12:29

Фото: Уступљена фотографија

Фудбалери бањалучког Борца улазе у другу седмицу рада на припремама у Анталији, а из “црвено плавог” табора данас стиже вијест о повреди Виктора Рогана.

Фудбалер који игра на позицији бека доживио је прелом кључне кости током тренинга и одмах је подвргнут оперативном захвату у Анталији.

Његов повратак на терен очекује се за четири седмице наводе из ФК Борац.

Тим тренера Винка Мариновића ове суботе је требало да одигра и другу контролну утакмицу у Анталији, али је дуел са Оренбургом отказан због лоших временских услова.

“Црвено плави” у Анталији остају до 1. фебруара.

ФК Борац

