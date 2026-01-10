Фудбалери Борца почели припреме за наставак сезоне

Аутор:Андреј Кнежевић
За фудбалере Борце зимски одмор је приведен крају. „Црвено плави“ прионули су на рад, а по ранијем скројеном плану припрема, након уводних тренинга у Бањалуци слиједи пут у Анталију.
Циљ је одавно јасан-повратак шампионске титуле у Платонову 6.
"Момци су доста добро расположени, пауза није била предуга. Имамо већ припремљен план припрема, времена нема пуно, неких 28-28 дана, али оно што је најбитније је да смо остали мање-више у оном истом саставу у којем смо били јесенас. Вјерујем да ћемо ове четири седмице рада максимално искористити и да ћемо се добро спремити за оно што нас чека.” рекао је Винко Мариновић, шеф стручног штаба ФК Борац
Познати су и ривали у Анталији.
“У Анталији смо заказали 4 утакмице. Играмо 20. јануара против Сегеда, 24. јануара играмо против Оренбурга, 27. јануара играмо против Ботева и 31. јануара играмо против Рубина, што ће нам бити и 'генералка' пред наставак првенства. Немамо пуно времена, морамо се добро спремити. Биће сигурно тешко, али вјерујемо у екипу и стручни штаб и вјерујемо да ћемо се радовати титули на крају“, рекао је спортски директор Оливер Јандрић
Борчев дрес у наставку сезоне неће носити Лука Зорић, док су на излазним вратима још Сандер Копман, Харис Бербић и Гилермо Сиревелд. Стефан Марчетић одлази на позајмицу у приједорски Рудар из којег у Борац на потпис уговора стиже Абел Пасквал.
„Долази Пасквал из Рудар Приједора као замјена. Гилермо је отишао, Берба је на путу да оде, тако да долази Пасквал. Иако Рудар не стоји најбоље на табели Пасквал је одрадио своје сасвим коректном. Играч је тип Мајерса, са којим смо имали добро искуство тако да ће он бити прво појачање у овом дијелу првенства. Сигурно је да ће бити још неколико имена у наредним данима, прије него што кренемо у Анталију на припреме“ рекао је Звјездан Мисимовић, предсједник ФК Борац.
За клупско руководство није било предаха током новогодишњих празника. Звјездан Мисимовић, први човјек бањалучког клуба, каже да је играчима и стручном штабу исплаћен дио дуговања.
„Један дио је већ исплаћен играчима, други ће бити исплаћен у наредним данима тако да улазимо у редовну исплату. Похвалио бих стручни штаб и играче, имали смо цијело вријеме отворену комуникацију и они су показали врхунски карактер и професионализам. Одрадили су свој посао максимално озбиљно. Ова година је посебна за нас и максимално ћемо се спремити да освојимо титулу. Три бода смо испред Зрињског, имамо све у својим рукама, имамо квалитет. Надамо се и што већој подршци навијача у другом дијелу сезоне да испунимо тај наш циљ. Сигурно да неће бити лако, видјели смо каква је лига, малтене свака утакмица ја дерби.” рекао је Мисимовић
Прва такмичарска утакмице фудбалере Борца очекује 7. фебруара на гостовању код екипе Вележа.
