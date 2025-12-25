Лука Јуричић кратком поруком ставио тачку на трансфер спекулације

Извор:
Лука Јуричић, нападач ФК Борац, обиљежио је премијерлигашку јесен са 16 постигнутих голова на 19 првенствених утакмица, а већ првих дана зимске паузе нашао се у центру пажње трансфер спекулација.
Поједини медији објавили су да за Јуричића постоји интерес клубова из Турске, али и да је Борчев нападач спремио тужбу против бањалучког клуба како би могао да добије пријевремени раскид уговора.
Вечерас се огласио и фудбалер који је, чини се, одлучио да јасном поруком стави тачку на бројне написе везаме за његову играчку будућност.
Јуричић је, уз своју фотографију у дресу ФК Борац ставио емотиконе у црвеној и плавој боји и узвичник којим је јасно ставио до знања да су сви његови планови везани за Борац и Бањалуку.
Недуго након објаве Луке Јуричића огласио се и Звјездан Мисимовић који је на свом Инстаграм профилу објавио фотографију Борчевог нападача уз реплику из чувеног регионалног скеча:
“Неће она ниђе.”
Лука Јуричић тако остаје у Платоновој 6 и током прољећног дијела сезоне.
