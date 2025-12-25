Logo
Фудбалер преминуо због талисмана

Извор:

Б92

25.12.2025

11:45

Фудбалер преминуо због талисмана
Фото: Pixabay

Утакмица између Лес Гепиерс ду Лац и Амасипири Невер Гиве Уп је одиграна протеклог викенда у Националном техничком центру Нгарага, када се поменути фудбалер срушио, а потом и преминуо на путу ка болници.

Иако званичан узрок смрти није саопштен, спекулише се да је дошло до гушења. Како наводе тамошњи медији, играч је прогутао новчић који му се налазио у устима из сујеверних разлога, послије чега су му закрчени дисајни путеви.

Иако се Аиме у прошлости бранио од оптужби да враџбине користи у фудбалске сврхе, несумњиво је да оне имају велики утицај на фудбалску културу у Бурундију.

глумица Имани Дија Смит

Сцена

Позната глумица пронађена мртва у својој кући: Испливали узнемирујући детаљи

"Радио Publique Африкаине" је пренио да се није радило о обичном новчићу већ тзв. грис-грису. Ријеч је о талисману који се користи у обредне сврхе, преноси Б92.

Фудбалски савез Бурундија је изразио саучешће породици, али се на преостали дио није освртао.

Тагови:

preminuo fudbaler

Talisman

vradžbine

