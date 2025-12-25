Фудбалер преминуо због талисмана

Извор:
Утакмица између Лес Гепиерс ду Лац и Амасипири Невер Гиве Уп је одиграна протеклог викенда у Националном техничком центру Нгарага, када се поменути фудбалер срушио, а потом и преминуо на путу ка болници.
Иако званичан узрок смрти није саопштен, спекулише се да је дошло до гушења. Како наводе тамошњи медији, играч је прогутао новчић који му се налазио у устима из сујеверних разлога, послије чега су му закрчени дисајни путеви.
Иако се Аиме у прошлости бранио од оптужби да враџбине користи у фудбалске сврхе, несумњиво је да оне имају велики утицај на фудбалску културу у Бурундију.
"Радио Publique Африкаине" је пренио да се није радило о обичном новчићу већ тзв. грис-грису. Ријеч је о талисману који се користи у обредне сврхе, преноси Б92.
Фудбалски савез Бурундија је изразио саучешће породици, али се на преостали дио није освртао.
💔 HABARI ZA HUZUNI— Futbal Planet ✴️ (@PlanetFutbal) December 21, 2025
Aime Bigiraneza, mchezaji wa Les Gêpiers du Lac, amefariki dunia wakati wa mechi ya ligi daraja la pili nchini Burundi dhidi ya Amasipiri Never Give Up FC.
Baadhi ya taarifa zinaeleza kuwa mchezaji huyo kijana alikuwa ameagizwa na makocha kucheza akiwa na… pic.twitter.com/QEHNha57Rk
