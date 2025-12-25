За три знака хороскопа долази смак свијета крајем децембра

Извор:
Агенције
25.12.2025
11:30
Децембар није мјесец за оне са танким живцима. Док неки знаци зодијака уживају у благодатима, три знака хороскопа ускоро ће осјетити праву олују – и то не ону напољу, већ ону у свом животу.
Да ли сте међу њима? Ако јесте, можда је најбоље да се припремите ментално.
Енергија која вас је до сада носила, одједном се може окренути против вас. Мали конфликти у послу или приватном животу могу ескалирати брже него што очекујете. Савјет? Пробајте да издвојите вријеме за себе – шетња или кратка медитација могу да учине чуда за смирење.
Емоције ће бити интензивне, а стара несигурност може да избије на површину. Ако се осетите преплављено, запишите осећања. Вјеровали или не, чак и кратка дневна рутина записивања може помоћи да се препознају обрасци и смање емотивни удари.
Планови који су вам се чинили сигурним могу се изненада пореметити. Умјесто да паничите, покушајте да прихватите неизвесност као шансу за прилагођавање. Савјет?
Направите листу приоритета и фокусирајте се на оно што можете да контролишете. Функционише сваки пут.
Не заборавите на моћ малих ритуала. Топла купка, добра књига, или чак омиљени чај могу бити ваша мала оаза мира у хаосу. И запамтите – ово није крај свијета, већ период интензивног тестирања ваше стрпљивости и сналажљивости.
Децембар можда дјелује као смак свијета за Овнове, Ракове и Јарчеве, али прави изазов је у томе како ћете реаговати. Понекад су баш ти олујни периоди тренуци када учимо највише о себи. Пригрлите их, припремите се и сјетите се – послије сваког мрака долази свитање.
