Logo
Large banner

За три знака хороскопа долази смак свијета крајем децембра

Извор:

Агенције

25.12.2025

11:30

Коментари:

0
Horoskop
Фото: Pexels

Децембар није мјесец за оне са танким живцима. Док неки знаци зодијака уживају у благодатима, три знака хороскопа ускоро ће осјетити праву олују – и то не ону напољу, већ ону у свом животу.

Да ли сте међу њима? Ако јесте, можда је најбоље да се припремите ментално.

Ован

Енергија која вас је до сада носила, одједном се може окренути против вас. Мали конфликти у послу или приватном животу могу ескалирати брже него што очекујете. Савјет? Пробајте да издвојите вријеме за себе – шетња или кратка медитација могу да учине чуда за смирење.

Рак

Емоције ће бити интензивне, а стара несигурност може да избије на површину. Ако се осетите преплављено, запишите осећања. Вјеровали или не, чак и кратка дневна рутина записивања може помоћи да се препознају обрасци и смање емотивни удари.

Јарац

Планови који су вам се чинили сигурним могу се изненада пореметити. Умјесто да паничите, покушајте да прихватите неизвесност као шансу за прилагођавање. Савјет?

Минић са Удружењем хирурга

Република Српска

Минић са представницима Удружења хирурга: Српска има висок ниво здравствених услуга

Направите листу приоритета и фокусирајте се на оно што можете да контролишете. Функционише сваки пут.

Савјет за све

Не заборавите на моћ малих ритуала. Топла купка, добра књига, или чак омиљени чај могу бити ваша мала оаза мира у хаосу. И запамтите – ово није крај свијета, већ период интензивног тестирања ваше стрпљивости и сналажљивости.

Децембар можда дјелује као смак свијета за Овнове, Ракове и Јарчеве, али прави изазов је у томе како ћете реаговати. Понекад су баш ти олујни периоди тренуци када учимо највише о себи. Пригрлите их, припремите се и сјетите се – послије сваког мрака долази свитање.

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић са Удружењем хирурга

Република Српска

Минић са представницима Удружења хирурга: Српска има висок ниво здравствених услуга

2 ч

0
ФСБ открио експлозив и спријечио терористичке нападе

Свијет

ФСБ открио експлозив и спријечио терористичке нападе

2 ч

0
Затвор

Хроника

Одређен притвор Стани: У рукаву крила више од килограм дроге

2 ч

0
Хеликоптер МУП-а дежура на Јахорини

Друштво

Хеликоптер МУП-а дежура на Јахорини

2 ч

0

Више из рубрике

Капућино са златом, кошта 100КМ

Занимљивости

Ресторан у Сарајеву служи капућино са златом: Цијена права ситница

2 ч

0
Мушкарац панично побјегао кроз прозор: Изгледа да је муж стигао кући

Занимљивости

Мушкарац панично побјегао кроз прозор: Изгледа да је муж стигао кући

3 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Запишите ове датуме: Меркур откључава врата среће за три знака хороскопа

3 ч

0
Коме су звијезде наклоњене данас?

Занимљивости

Коме су звијезде наклоњене данас?

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

45

Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

13

42

Почео састанак владајуће коалиције у Српској

13

35

Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије

13

30

За убиство на тракторијади девет година затвора

13

30

Полицајац неовлаштено зауставио аутомобил, па насрнуо на породицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner