Мушкарац панично побјегао кроз прозор: Изгледа да је муж стигао кући

Снимак који се последњих дана шири друштвеним мрежама истовремено је насмијао, али и шокирао велики број корисника. На видеу се види мушкарац који у очигледној паници искаче кроз прозор туђег стана и покушава да побјегне што даље и што брже.
Цијелу сцену снимио је комшија из сусједне зграде, који је уз објављени видео кратко прокоментарисао: "Мислим да се комшиницин муж управо вратио кући… Неко је управо побјегао кроз прозор њене спаваће собе. Није то био баш пријатан бијег. Шта мислиш, од кога је бјежао?“
Након драматичног скока кроз прозор, мушкарац наставља бјекство преко крова суседне, ниже зграде. Међутим, његова импровизована авантура убрзо се завршава неславно - запиње за олук и пада право у двориште испод.
Снимак се у том тренутку прекида, па није познато да ли је приликом пада задобио повреде.
Видео је за кратко вријеме прикупио на хиљаде прегледа и коментара. Док су се неки корисници забринули за његово здравствено стање, други су ситуацију искористили за шалу и духовите опаске. Међу коментарима су се могли прочитати и следећи: "Надам се да се вожња исплатила", "Карма дјелује на мистериозне начине", "Дајем му осмицу за умјетнички утисак", "Трчи као дете", "Паркур!", "Надам се да је вриједела", "Ово ће га бољети свако јутро до краја живота", преноси Курир.
