Logo
Large banner

Мушкарац панично побјегао кроз прозор: Изгледа да је муж стигао кући

Извор:

Курир

25.12.2025

10:52

Коментари:

0
Мушкарац панично побјегао кроз прозор: Изгледа да је муж стигао кући
Фото: Printscreen/TikTok/nailsbybethmath

Снимак који се последњих дана шири друштвеним мрежама истовремено је насмијао, али и шокирао велики број корисника. На видеу се види мушкарац који у очигледној паници искаче кроз прозор туђег стана и покушава да побјегне што даље и што брже.

Цијелу сцену снимио је комшија из сусједне зграде, који је уз објављени видео кратко прокоментарисао: "Мислим да се комшиницин муж управо вратио кући… Неко је управо побјегао кроз прозор њене спаваће собе. Није то био баш пријатан бијег. Шта мислиш, од кога је бјежао?“

Бјекство које се лоше завршило

Након драматичног скока кроз прозор, мушкарац наставља бјекство преко крова суседне, ниже зграде. Међутим, његова импровизована авантура убрзо се завршава неславно - запиње за олук и пада право у двориште испод.

Полиција ФБиХ

Хроника

Акција МУП-а у овом дијелу БиХ: Пронађено 14 килограма дроге

Снимак се у том тренутку прекида, па није познато да ли је приликом пада задобио повреде.

Реакције корисника: брига и хумор

Видео је за кратко вријеме прикупио на хиљаде прегледа и коментара. Док су се неки корисници забринули за његово здравствено стање, други су ситуацију искористили за шалу и духовите опаске. Међу коментарима су се могли прочитати и следећи: "Надам се да се вожња исплатила", "Карма дјелује на мистериозне начине", "Дајем му осмицу за умјетнички утисак", "Трчи као дете", "Паркур!", "Надам се да је вриједела", "Ово ће га бољети свако јутро до краја живота", преноси Курир.

@nailsbybethmath Stepping into Christmas #fyp #merthyrtydfil #viral ♬ original sound - NAILSbyB

Подијели:

Таг:

preljubnik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Акција МУП-а у овом дијелу БиХ: Пронађено 14 килограма дроге

Хроника

Акција МУП-а у овом дијелу БиХ: Пронађено 14 килограма дроге

3 ч

0
Радијатор гријање

Бања Лука

Еко топлане упозоравају: Без реакције Градске управе температура у становима пада

3 ч

5
Полиција аутомобил

Хроника

Акција у Сарајеву: Ухапшени декан Стоматолошког факултета и просвјетна инспекторица

3 ч

0
Гранд званично саопштио да ли ће се Лепа Брена појавити у филму о Саши Поповићу

Сцена

Гранд званично саопштио да ли ће се Лепа Брена појавити у филму о Саши Поповићу

3 ч

0

Више из рубрике

horoskop astrologija

Занимљивости

Запишите ове датуме: Меркур откључава врата среће за три знака хороскопа

3 ч

0
Коме су звијезде наклоњене данас?

Занимљивости

Коме су звијезде наклоњене данас?

5 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

До краја недјеље стиже финансијски пакао за 3 знака: Ко ће бити непријатно изненађен?

15 ч

0
Мачка путовала 70 километара испод хаубе аутомобила

Занимљивости

Мачка путовала 70 километара испод хаубе аутомобила

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

45

Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

13

42

Почео састанак владајуће коалиције у Српској

13

35

Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије

13

30

За убиство на тракторијади девет година затвора

13

30

Полицајац неовлаштено зауставио аутомобил, па насрнуо на породицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner