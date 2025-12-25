Logo
Гранд званично саопштио да ли ће се Лепа Брена појавити у филму о Саши Поповићу

Гранд званично саопштио да ли ће се Лепа Брена појавити у филму о Саши Поповићу
Фото: Инстаграм

Након бројних спекулација и нагађања, Гранд продукција званично је саопштила да ли ће се Лепа Брена појавити у филму који снимају, о покојном власнику, а затим директору те куће, Саши Поповићу.

- Желимо да истакнемо да је Лепа Брена учествовала у снимању овог пројекта! О свему што су Лепа Брена, и сви остали саговорници говорили у документарцу о којем се у посљедње вријеме много спекулише, гледаоци ће имати прилику да виде и чују на годишњицу смрти Саше Поповића, за када је и најављена премијера документарног филма, који се припрема са много љубави и поштовања према бившем власнику и директору Гранд продукције - навели су из Гранда.

Подсјетимо, од Сашине смрти много се прича о односу који је имао са Бреном, а који, по свему судећи, није био више толико присан колико је у јавности дјеловало да јесте.

Томе је допринијела исповијест Сашине удовице Сузане Јовановић која је истакла да јој Брена није ушла у кућу од када је Поповић преминуо.

- Послије? Сада није, на комеморацији и самој сахрани да. Није долазила, не знам због чега - одговорила је Сузана за Скандал на питање да ли је Брена долазила у њихову кућу.

Сузана није сакрила да су је многи потези забољели као човјека, те да јој од једног топлог, људског разговора ништа више и не треба.

- Не знам шта бих рекла, боли ме као човјека, много тога ме боли. Изгледа да је дошло такво вријеме да не треба ништа очекивати. Сви они се, вјероватно воде том мишљу да имам дјецу, имам те људе који раде, они имају својих обавеза, послова. Мени не треба ништа, људска ријеч и неки обичан разговор, да са неким проведем, можда само то, али Богу хвала имам такве људе - истакла је Сузана у интервјуу у августу 2025.

